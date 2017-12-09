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09:02 (мск), источник: Известия

Президент Венесуэлы создал управление по криптовалюте

В Венесуэле создано управление по криптовалюте, его возглавил адвокат Карлос Варгас. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

Источник: AP 2017

По его словам, доступ к созданной государством криптовалюте Petro смогут получить все жители страны.

«Я хочу объявить, что подписал указ о создании управления по криптовалюте Венесуэлы и ее отношении с миром», — приводит «РИА Новости» слова Мадуро.

Как сообщал портал iz.ru, Мадуро ранее объявил, что намерен усилить экономику страны за счет создания собственной криптовалюты Petro.

По итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в Венесуэле составил 1369%. К концу года, согласно прогнозу экспертов, показатель увеличится до 2000%.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
Венесуэла объявила о создании национальной криптовалюты Petro
Во время загрузки произошла ошибка.
5 декабря© Ньюстюб
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