Бердыбек Сапарбаев: До Нового года роста цен на социальные продукты не будет

Жительница Бадамши была обеспокоена ростом цен на продукты и комуслуги в преддверии Нового года, в связи с чем обратилась с этим вопросом.

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«Каргалинский район должен производить все. Этот район должен обеспечить продуктами питания город Актобе. И для этого в районе все есть: плодородная земля, вода, солнце и господдержка. К сожалению пока производства такого нет, и есть рост цен», — сказал аким.

Б. Сапарбаев также отметил, что в Каргалинском районе недостаточно складских помещений, чтобы фермеры могли хранить там произведенную продукцию.

«Мы привыкли заниматься формализмом и обманывать, что есть склады, есть стабилизационный фонд, но, к сожалению, уже не только к весне, к середине зимы все запасы кончаются.

Но, зная это, заключаем фьючерские договоры с южными регионами. В городе достаточно складских помещений для того, чтобы иметь запас. На сегодняшний день по картофелю, луку, капусте, сахару, рису мы на 5 тысяч тонн имеем запас.