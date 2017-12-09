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14:03 (мск), источник: Kazinform

Бердыбек Сапарбаев: До Нового года роста цен на социальные продукты не будет

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Надо больше производить, чтобы не было роста цен. Такой ответ дал жительнице Каргалинского района Гульжанат Бериковне аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев во время прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бадамши была обеспокоена ростом цен на продукты и комуслуги в преддверии Нового года, в связи с чем обратилась с этим вопросом.

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«Каргалинский район должен производить все. Этот район должен обеспечить продуктами питания город Актобе. И для этого в районе все есть: плодородная земля, вода, солнце и господдержка. К сожалению пока производства такого нет, и есть рост цен», — сказал аким.

Б. Сапарбаев также отметил, что в Каргалинском районе недостаточно складских помещений, чтобы фермеры могли хранить там произведенную продукцию.

«Мы привыкли заниматься формализмом и обманывать, что есть склады, есть стабилизационный фонд, но, к сожалению, уже не только к весне, к середине зимы все запасы кончаются.

Но, зная это, заключаем фьючерские договоры с южными регионами. В городе достаточно складских помещений для того, чтобы иметь запас. На сегодняшний день по картофелю, луку, капусте, сахару, рису мы на 5 тысяч тонн имеем запас.

Перед праздниками мы собирали руководителей торговых центров города и договорились, что они не будут повышать цены по 24 наименованиям социально значимых продуктов. Не более 5 процентов. Зато надбавку могут сделать на алкоголь, сигареты. Такую практику надо и районам провести. До нового года роста цен не будет, — заверил он.

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