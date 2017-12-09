Бердыбек Сапарбаев: До Нового года роста цен на социальные продукты не будет

Жительница Бадамши была обеспокоена ростом цен на продукты и комуслуги в преддверии Нового года, в связи с чем обратилась с этим вопросом.
«Каргалинский район должен производить все. Этот район должен обеспечить продуктами питания город Актобе. И для этого в районе все есть: плодородная земля, вода, солнце и господдержка. К сожалению пока производства такого нет, и есть рост цен», — сказал аким.
Б. Сапарбаев также отметил, что в Каргалинском районе недостаточно складских помещений, чтобы фермеры могли хранить там произведенную продукцию.
«Мы привыкли заниматься формализмом и обманывать, что есть склады, есть стабилизационный фонд, но, к сожалению, уже не только к весне, к середине зимы все запасы кончаются.
Но, зная это, заключаем фьючерские договоры с южными регионами. В городе достаточно складских помещений для того, чтобы иметь запас. На сегодняшний день по картофелю, луку, капусте, сахару, рису мы на 5 тысяч тонн имеем запас.
Перед праздниками мы собирали руководителей торговых центров города и договорились, что они не будут повышать цены по 24 наименованиям социально значимых продуктов. Не более 5 процентов. Зато надбавку могут сделать на алкоголь, сигареты. Такую практику надо и районам провести. До нового года роста цен не будет, — заверил он.