С пособием не рождаются

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Предложение Владимира Путина выплачивать с 2018 года деньги за рождение первого ребенка ожидаемо вызвало бурную реакцию. Пока эксперты рассуждают о краткосрочном эффекте этих мер, родители вспоминают, что 20 лет назад о таком не могли даже мечтать.

Если выходить замуж, то до 25 лет, иначе поезд уйдет, еще лучше сразу родить ребенка — такие установки считались нормой в России 1990-х. То время принято вспоминать исключительно как лихое. Но Мария Швецова уверена: это был один из самых счастливых периодов ее жизни. Мария — коренная москвичка, много лет работает в крупной компании. В далеком 1997 году ей исполнилось 20, она вышла замуж, а в сентябре 1998-го родила сына.

За месяц до этого в России произошел дефолт: банки установили лимиты на снятие наличных, и люди ходили в эти финансовые учреждения как на работу, чтобы вытащить деньги с депозита или просто снять получку. Напомним, что тогда большую часть зарплаты платили в конверте.

Поэтому, когда Швецова собралась в декрет, ее работодатель поступил просто: посчитал выплаты только от белой части зарплаты. «Вышло что-то около 80 руб. На эти деньги можно было купить маленькую пачку памперсов и шариковый дезодорант», — вспоминает она. Похожую сумму ежемесячно выплачивало и государство. «Сущие копейки! — говорит Мария.— Я даже не стала тратить время на оформление». Впрочем, и к прежнему работодателю она больше не вернулась: через полтора года вышла на другую работу.

В 2009-м, когда Россию накрыла волна очередного экономического кризиса, вызванного дефолтом на этот раз американских ипотечных бумаг, Швецова родила второго ребенка. В декретном отпуске она пробыла всего полгода, но в это время получала положенные по закону 40% от заработка по максимально установленному лимиту (порядка 13,8 тыс. руб.). Эти деньги уже были заметны в бюджете семьи, их хватало и на памперсы, и на детские смеси, и на прочие необходимые вещи.

«Вообще-то, сначала мы хотели троих», — вспоминает Мария. Однако на мою шутку: сейчас, мол, для этого удачное время, в стране очередной затяжной экономический кризис — отвечает твердо: «Больше детей мне не потянуть».

Если раньше в бюджете семьи Швецовой расходы на образование и медицину занимали скромную строчку, то сегодня львиная доля заработков уходит на все, что связано с развитием и образованием детей, — кружки, спортивные секции, курсы, репетиторов.

А сочетание работы с кружками (пойди доберись от одного до другого) плюс активный досуг, включая походы в театры, музеи, путешествия, делают, по признанию Марии, мысль о рождении еще одного ребенка совершенно нереалистичной.

Дети не от хорошей жизни

Конечно, судить о настроениях в стране по тому, что говорят в Москве или в отдельно взятой семье, невозможно. С другой стороны, если еще одного ребенка не могут себе позволить вполне благополучные москвичи, вряд ли жители депрессивных регионов смотрят на вопрос с большим оптимизмом. Хотя есть и другие примеры. Скажем, Евгения Смирнова, несколько лет назад приехавшая в Москву из Белоруссии и мечтавшая создать семью, в своем поиске разочаровалась, купила в ипотеку квартиру в Коммунарке и теперь планирует родить ребенка. Евгении 36, и ее не останавливают ни Коммунарка, ни ипотека, ни то, что она одна: ребенок — это мечта.

В недавно опубликованном исследовании «Что влияет на принятие решения о рождении ребенка у женщин разных возрастных групп» Generation & Gender Survey демографы пришли к выводу: удовлетворенность жильем играет роль, когда речь идет о женщинах моложе 35 лет. При этом, как отмечают исследователи, последние 20 лет у дам старше 35 наблюдается рост показателей рождаемости. Для бездетных женщин этой возрастной категории главным фактором при принятии решения о рождении ребенка становится финансовая независимость.

А вот у тех, кто задумывается о следующих детях, исследователи обнаружили парадоксальную тенденцию: чем хуже положение (здоровье, доход и т. д.), тем больше вероятность рождения ребенка.

Впрочем, социологи утверждают, что женщины с более благоприятными условиями жизни изначально нацелены на рождение меньшего количества детей (как правило, не более двух).

Демографы по всему миру обращают внимание на снижение рождаемости в благополучных странах.

Сейчас во всех развитых государствах желаемое и реализуемое число детей вращается вокруг двух детей на одну семью или на одну женщину. И как правило, этот показатель отклоняется вниз. То есть не достигает двух детей. В то же время нет и какого-то очень сильного отрыва вниз от этой цифры. Анатолий Вишневский Директор Института демографии НИУ ВШЭ

Речь идет о таком показателе, как суммарный коэффициент рождаемости: сколько детей рожает одна женщина в своей жизни. По нему Россия находится в середине списка европейских стран. «Как правило, в России лучше ситуация, чем в Германии, но хуже, чем во Франции. А почему в Германии хуже, чем во Франции, — на этот вопрос по большому счету ни у кого ответа нет, — рассуждает Вишневский.— И в то же время вы понимаете, что уровень жизни семей, и семей с детьми, во Франции и в Германии выше, чем в России».

По его словам, главная проблема нашей страны — снижение абсолютного числа рождений. Демографы это связывают с тем, что в России в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение женщин, родившихся в 1990-е. Число потенциальных матерей сокращается и будет сокращаться дальше. «И, так как снижение будет очень серьезным, на миллионы, компенсировать это невозможно», — утверждает Анатолий Вишневский.

Прикорм от государства

Конечно, власти знают о нынешнем положении вещей. В конце ноября на заседании координационного совета в Кремле Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2018 года целый ряд новых мер по поддержке российских семей, объявив о «перезагрузке» демографической политики.

Прежде всего президент говорил о введении с нового года ежемесячной выплаты семьям с первым ребенком в его первые полтора года жизни в размере детского прожиточного минимума.

Выплата на первенца будет адресной, с учетом доходов семьи. В среднем, по словам президента, она составит 10,5 тыс. руб. в 2018 году, 10,8 тыс.— в 2019-м и 11,1 тыс. руб.— в 2020 году.

Помимо этого Владимир Путин объявил о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года и о дополнительных возможностях его использования. В частности, семьи с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, смогут получать ежемесячно выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в регионе до достижения им полутора лет. То есть здесь будет действовать такой же адресный подход, как и в случае с поддержкой семей с первым ребенком.

Кроме того, семьи, в которых родится второй или третий ребенок, с 1 января 2018 года смогут воспользоваться новой программой субсидирования ставки по ипотеке.

Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Если не принимать во внимание тот факт, что ежемесячная выплата будет зависеть от прожиточного минимума конкретного региона (а эта величина различается порой вдвое), то 10,5 тыс. руб.— это треть средней зарплаты в РФ. Согласно оценкам экономистов, исходя из адресности программ, на ежемесячную выплату сможет рассчитывать от 100 тыс. до 200 тыс. российских семей.

Конечно, эти пособия — предвыборный ход. Но ход очень верный. Евгений Ройзман Мэр Екатеринбурга

«В Москве по этому поводу могут улыбнуться, но десять тысяч рублей — это очень серьезные деньги, которые реально помогут», — заявил «Снобу» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, комментируя инициативу президента по решению демографической проблемы. По словам Ройзмана, «в регионах для женщин это пособие — буквально возможность выжить». Впрочем, если уж говорить о ежемесячных выплатах на ребенка до трех лет для малоимущих семей в богатой Москве, то они сейчас составляют 2−3 тыс. руб. Так что и здесь дополнительные 10 тыс. руб. лишними не будут.

Впрочем, не будем рассматривать ситуацию только с точки зрения малоимущих семей. Сейчас при условии выхода в декретный отпуск по уходу за ребенком до полутора лет компенсация в виде 40% от заработка ограничена суммой 755 тыс. руб. Для сравнения: когда Швецова выходила в декретный отпуск в 2009 году, максимальный доход был ограничен суммой 415 тыс. руб.

И доход рассчитывается за два последних календарных года, то есть, если суммарно за два последних года женщина заработала 1,5 млн руб. (62,9 тыс. руб. в месяц), она будет получать в отпуске по уходу за ребенком ежемесячно больше 23 тыс. руб. Поскольку фактически речь идет о среднем заработке в Москве, то работавшие мамы сейчас вполне могут получать в два с лишним раза больше того, что причитается малообеспеченным семьям, родившим ребенка после 31 декабря 2017 года.

Хватит ли этих денег на то, чтобы обеспечить ребенка, также зависит от региона. «Когда родилась дочка, мы больше всего тратили на памперсы — выходило около пяти тысяч рублей в месяц», — рассказывает москвич Михаил Золотов. Детские смеси, пюре, творог, кефир, молоко Михаил получал на молочной кухне бесплатно, но они дочке были не особенно нужны. Одежду, коляску, игрушки и другие необходимые детские вещи ему отдали друзья и родственники. Проблема в другом.

Дочка часто болеет, и каждый раз нам выписывают новые лекарства. Порой на них у нас уходит больше денег, чем на питание. Михаил Золотов

С миру по детке

Какого эффекта власти ждут от предложенных мер и сколько семей сможет воспользоваться новыми инструментами поддержки, в Минтруде сказать не смогли. В отличие от социального ведомства Минстрой уже подсчитал, что новой программой субсидирования ставки по ипотеке сможет воспользоваться порядка 500 тыс. семей.

Однако если говорить о выплатах, положенных при рождении первого ребенка, то тут цифры в разы меньше.

Демографы отмечают, что подобные меры поддержки имеют краткосрочный эффект, а что касается долгосрочной перспективы, то принципиально они общей картины не меняют.

Есть известный эффект: когда вводится какая-то мера поощрения, может повыситься число рождений детей, но, поскольку долговременные планы семей не меняются, получается, что те, кто собирался родить ребенка позже, рожают его раньше в ответ на введенные меры, однако потом они не рожают следующего. Анатолий Вишневский Директор Института демографии НИУ ВШЭ

«И происходит что-то вроде дезорганизации: вместо того чтобы все изменялось плавно и в соответствии с планами семей, такие меры приводят в какие-то годы к резким всплескам», — объясняет Анатолий Вишневский.

Например, когда у нас в 2007 году был введен материнский капитал, в России резко вырос коэффициент суммарной рождаемости. Он рос на протяжении всех лет после введения маткапитала, но, после того как в 2015 году достиг 1,78, в 2016-м снизился до 1,64. Если у нас, рассказывает демограф, показатель называется суммарным коэффициентом рождаемости, то французское название более информативно: конъюнктурный показатель рождаемости. «Это ответ на конъюнктуру конкретного года. А важно, сколько детей родит женщина за всю свою жизнь. Поэтому по одному году судить нельзя. И думать, что предложенные меры принесут какое-то принципиальное улучшение демографической ситуации, я считаю, тоже нельзя», — говорит Вишневский.

Есть еще и вопрос этичности в том, чтобы обещанием выплат подталкивать людей к рождению детей, особенно учитывая, что экономисты уже доказывали: каждый последующий ребенок в семье делает ее только беднее.

«Я считаю, что это неэтично, просто потому, что дети представляют собой некую абсолютную ценность на шкале ценности всех обществ и нашего в том числе», — делится размышлениями Анатолий Вишневский.

Мария Глушенкова