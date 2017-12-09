Андрей Травников рассказал о перспективах развития микрорайона «Родники»

«На совещании мы обсудили первоочередные и перспективные пути решения развития микрорайона, — сказал, отвечая на вопросы журналистов, руководитель региона. — Район быстрорастущий, комфортный и, как и у любой новостройки, есть проблемы — это социальные объекты, и транспортная инфраструктура. Надо отдать должное и поблагодарить застройщика — это еще один пример, когда застройщик думает о будущем. Ранее были приняты своевременные решения по строительству школы, поликлиники, это сняло остроту проблем. Хотя, безусловно, мест в школе не хватает».

Андрей Травников отметил, что самой острой проблемой в ближайшее время остается транспортная доступность микрорайона «Родники»: «Мы обсудили в качестве срочного решение развитие улицы Фадеева и обустройство железнодорожного переезда. Я подтвердил свои намерения вести переговоры с РЖД, о том, чтобы ни в коем случае не допустить выставление условий на строительство двухуровневой развязки, а в кратчайший срок реализовать проект по приведению в нормативное состояние одноуровневого переезда. Также мы обсудили, что в перспективе потребуется продление участка Красного проспекта и строительства новой магистрали по территории городского аэродрома. Мы договорились с застройщиком, что он берет на себя расходы по разработке проектно-сметной документации, а мы берем на себя обязательства по планированию бюджетного финансирования, решению организационных вопросов с сегодняшними собственниками земельных участков — как в частной собственности, так и собственности федеральной».