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12:00 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников рассказал о перспективах развития микрорайона «Родники»

Ряд неотложных мер по решению вопроса транспортной доступности микрорайона «Родники» предложил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Об этом он сообщил 9 декабря во время поездки по ознакомлению с работой предприятия «Энергомонтаж».

Во время рабочей поездки врио губернатора в микрорайон «Родники», Андрей Травников ознакомился с работой предприятия «Энергомонтаж», осмотрел строящиеся объекты вдоль улицы Мясниковой и Красного проспекта, посетил Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, детский сад № 85, среднюю образовательную школу № 211.

По итогам рабочей поездки состоялось рабочее совещание с руководством Калининского района Новосибирска.

«На совещании мы обсудили первоочередные и перспективные пути решения развития микрорайона, — сказал, отвечая на вопросы журналистов, руководитель региона. — Район быстрорастущий, комфортный и, как и у любой новостройки, есть проблемы — это социальные объекты, и транспортная инфраструктура. Надо отдать должное и поблагодарить застройщика — это еще один пример, когда застройщик думает о будущем. Ранее были приняты своевременные решения по строительству школы, поликлиники, это сняло остроту проблем. Хотя, безусловно, мест в школе не хватает».

Андрей Травников отметил, что самой острой проблемой в ближайшее время остается транспортная доступность микрорайона «Родники»: «Мы обсудили в качестве срочного решение развитие улицы Фадеева и обустройство железнодорожного переезда. Я подтвердил свои намерения вести переговоры с РЖД, о том, чтобы ни в коем случае не допустить выставление условий на строительство двухуровневой развязки, а в кратчайший срок реализовать проект по приведению в нормативное состояние одноуровневого переезда. Также мы обсудили, что в перспективе потребуется продление участка Красного проспекта и строительства новой магистрали по территории городского аэродрома. Мы договорились с застройщиком, что он берет на себя расходы по разработке проектно-сметной документации, а мы берем на себя обязательства по планированию бюджетного финансирования, решению организационных вопросов с сегодняшними собственниками земельных участков — как в частной собственности, так и собственности федеральной».

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Андрей Травников рассказал о перспективах развития микрорайона «Родники»
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