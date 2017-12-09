В Петербурге ввели в эксплуатацию 13-летний долгострой
В Петербурге сдали жилой комплекс «Дом у озера», который строили целых 13 лет, передает
В Петербурге сдали жилой комплекс «Дом у озера», который строили целых 13 лет, передает
Разрешение на эксплуатацию выдала служба Гостройэкспертизы.
В ближайшее время 397 обманутых дольщиков, которые все эти годы ждали окончания строительства, получат ключи от своих новых квартир.
Напомним, ЖК «Дом у озера» на 462 квартиры находится на Центральной улице в Металлострое. Объект планировалась сдать еще почти 10 лет назад, в 2008 году, однако сроки были сорваны.
Сейчас в Петербурге насчитывается 67 проблемных долгостроев.