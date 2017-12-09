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13:08 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска Фадина вручила водителям ключи от новых пазиков

Глава города приехала на торжественное мероприятие на одном из автобусов.

9 декабря пассажирские предприятия № 7 и 8 пополнились 12 новыми автобусами ПАЗ. Отметим, что в этом году было приобретено в лизинг 30 машин на общую сумму 140 миллионов рублей.

Автобусы со средней вместимостью пассажиров будут работать на маршрутах с небольшим пассажиропотоком, где раньше работали машины большого класса. Отметим, что час работы нового автобуса практически в два раза дешевле старого.

Оксана Фадина, мэр города Омска:

— Наша цель — сделать так, чтобы горожане меньше времени проводили на остановках и в пути. Но и экономическая составляющая вопроса не менее важна, ведь она напрямую влияет на тариф и уровень платы за проезд. Для пассажира важен не просто комфорт передвижения, но и адекватная стоимость услуги. Эти автобусы имеют оптимальное соотношение «цена — качество».

Новые автобусы оборудованы широкой двустворчатой задней дверью, вместительной накопительной площадкой, экологичным двигателем, автоматической коробкой передач, внутрисалонным табло, внешними рейсоуказателями и навигационным оборудованием. Гарантия у таких автобусов на 24 месяца или 100 000 км пробега.

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