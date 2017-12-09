Суд закрыл магазин «Бристоль» в Советском районе Нижнего Новгорода из-за нарушений санитарных норм

Как сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, специалистами ведомства по результатам рассмотрения обращения жителя жилого дома № 14 по ул. Н. Сусловой Нижнего Новгорода было установлено, что ООО «Альбион-2002» при осуществлении деятельности магазина «Бристоль» нарушает требования действующего санитарного законодательства.

В помещениях магазина, сообщается в тексте, отсутствует приточная механическая вентиляция и выброс воздуха производиться под окнами жильцов 2 этажа жилого здания, что является нарушением требований абз. 1 п. 4.2 и абз. 2 п. 4.4 СП 2.3.6.1066−01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Несоблюдение ООО «Альбион-2002» требований санитарных правил создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, в связи с чем, Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области составлен протокол по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который направлен на рассмотрение в Советский районный суд Нижнего Новгорода.