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13:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд закрыл магазин «Бристоль» в Советском районе Нижнего Новгорода из-за нарушений санитарных норм

Нижний Новгород. 9 декабря. НТА-Приволжье — Суд приостановил на 60 дней работу магазина «Бристоль» в жилом доме в Советском районе Нижнего Новгорода из-за нарушений санитарных норм.

Как сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, специалистами ведомства по результатам рассмотрения обращения жителя жилого дома № 14 по ул. Н. Сусловой Нижнего Новгорода было установлено, что ООО «Альбион-2002» при осуществлении деятельности магазина «Бристоль» нарушает требования действующего санитарного законодательства.

В помещениях магазина, сообщается в тексте, отсутствует приточная механическая вентиляция и выброс воздуха производиться под окнами жильцов 2 этажа жилого здания, что является нарушением требований абз. 1 п. 4.2 и абз. 2 п. 4.4 СП 2.3.6.1066−01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Несоблюдение ООО «Альбион-2002» требований санитарных правил создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, в связи с чем, Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области составлен протокол по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который направлен на рассмотрение в Советский районный суд Нижнего Новгорода.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Советским районным судом Нижнего Новгорода ООО «Альбион-2002» привлечено к административной ответственности по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности магазина «Бристоль» на срок 60 суток.

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