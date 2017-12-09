В Ялте с гостиницы снесут лишние 5 этажей
Владелец превысил разрешенную высоту здания в 2,5 раза.
Владелец превысил разрешенную высоту здания в 2,5 раза.
Чиновники проверили в
— Администрацией города Ялты принято решение об отказе в изменении вида разрешенного использования, — рассказали в Госкомрегистре РК.
Но, несмотря на такой поворот дела, собственник не стал убирать незаконные этажи.
В результате мировой судья оштрафовал недобросовестного землепользователя на 15 000 рублей.
И как ни крути, нарушителю таки придется привести в соответствие здание согласно нормам земельного кодекса. Высота дома должна быть не выше трех этажей.