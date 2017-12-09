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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ялте с гостиницы снесут лишние 5 этажей

Владелец превысил разрешенную высоту здания в 2,5 раза.

Чиновники проверили в городе-курорте одну из новостроек и выясняли, что на 500 кв. м участка возвели совсем не то, на что брали разрешение. По документам здесь должно быть здание не выше 3-этажей, а на деле стоит восьмиэтажка.

Пресс-служба Госкомрегистра сообщает, что собственнику гостиницы-новостройки предложили снести лишние этажи или же изменить вид разрешенного использования земли.

— Администрацией города Ялты принято решение об отказе в изменении вида разрешенного использования, — рассказали в Госкомрегистре РК.

Но, несмотря на такой поворот дела, собственник не стал убирать незаконные этажи.

В результате мировой судья оштрафовал недобросовестного землепользователя на 15 000 рублей.

И как ни крути, нарушителю таки придется привести в соответствие здание согласно нормам земельного кодекса. Высота дома должна быть не выше трех этажей.

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