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16:22 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Рост тарифов выше норматива ожидает некоторые районы Нижегородской области в следующем году

Рост тарифов на коммунальные услуги в некоторых районах Нижегородской области в 2018 году превысит установленный федерацией уровень в 3,9 процента.

Так, предельный индекс изменения тарифов за коммуналку в Кстово равен 10%, в Дзержинске — 9,8, в Володарске — 8,6. Рекордные повышения ожидают жителей, проживающих на территории Вадского сельсовета, там предельный индекс изменения равен 12%.

Больше чем в 2 раза превышают показатель, установленный на федеральном уровне, индексы в Богородском районе Нижегородского региона. Порог в 3,9 процента не увеличен только в 2 сельсоветах — Каменском и Хвощевском. Как сообщают в региональной службе по тарифам, такие превышения связаны с реализацией в районах долгосрочных инвестиционных программ и концессий, нацеленных на модернизацию коммунального хозяйства.

Изменения внесены по решению органов местного самоуправления и по согласованию с ФАС России. Таких муниципалитетов в регионе меньше 9% от общего количества.

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