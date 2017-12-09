Рост тарифов выше норматива ожидает некоторые районы Нижегородской области в следующем году

Так, предельный индекс изменения тарифов за коммуналку в Кстово равен 10%, в Дзержинске — 9,8, в Володарске — 8,6. Рекордные повышения ожидают жителей, проживающих на территории Вадского сельсовета, там предельный индекс изменения равен 12%.

Больше чем в 2 раза превышают показатель, установленный на федеральном уровне, индексы в Богородском районе Нижегородского региона. Порог в 3,9 процента не увеличен только в 2 сельсоветах — Каменском и Хвощевском. Как сообщают в региональной службе по тарифам, такие превышения связаны с реализацией в районах долгосрочных инвестиционных программ и концессий, нацеленных на модернизацию коммунального хозяйства.