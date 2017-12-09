Отопление за ноябрь нам обойдется дешевле
Жители столицы получили первые в этом сезоне счета за отопление. За ноябрь люди заплатят в среднем на 100 леев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Жители столицы получили первые в этом сезоне счета за отопление. За ноябрь люди заплатят в среднем на 100 леев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным компании Termoelectrica, счет за отопление квартиры площадью до 50 квадратных метров составляет около 570 леев, что почти на 60 леев меньше, чем в 2016 году.
Нагрев квартиры площадью 50−100 кв. м обойдется в 870 леев, по сравнению с 1000 леев, как было в прошлом году.
В ноябре отопление жилого помещения площадью от 100 кв. м стоило около 1200 леев.
Предприятие Termoelectrica в отопительный сезон обогревает более 186 тыс. квартир в муниципии Кишиневе.
Отопительный сезон в этом году начался в начале октября, но