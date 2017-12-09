Отопление за ноябрь нам обойдется дешевле

Источник: Noi.md

По данным компании Termoelectrica, счет за отопление квартиры площадью до 50 квадратных метров составляет около 570 леев, что почти на 60 леев меньше, чем в 2016 году.

Нагрев квартиры площадью 50−100 кв. м обойдется в 870 леев, по сравнению с 1000 леев, как было в прошлом году.

В ноябре отопление жилого помещения площадью от 100 кв. м стоило около 1200 леев.

Предприятие Termoelectrica в отопительный сезон обогревает более 186 тыс. квартир в муниципии Кишиневе.