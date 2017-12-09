Белорусы стали потреблять больше рыбы, овощей и фруктов
Белорусы в третьем квартале ели больше рыбы, овощей и фруктов, но меньше хлеба и молока. Об этом говорят сведения Национального статистического комитета.
Белорусы в третьем квартале ели больше рыбы, овощей и фруктов, но меньше хлеба и молока. Об этом говорят сведения Национального статистического комитета.
В расчете на члена домашнего хозяйства В
Зато народ стал есть больше рыбы и рыбопродуктов (1,1 кг по сравнению с 1 кг в такой же период 2016), овощей и бахчевых (8,7 кг против 8,6 кг), фруктов и ягод (5 кг против 4,8 кг), растительного масла, маргарина и других жиров (0,9 кг против 0,8 кг).
Прежним осталось коичество съеденного мяса и мясных продуктов (6,2 кг), сахара и кондитерских изделий (2,4 кг), картофеля (5,3 кг), яиц (18 штук).
В статистику не входят продукты, съеденные в местах общественного питания.
Подготовила Алина Янчур.