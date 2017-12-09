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22:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусы стали потреблять больше рыбы, овощей и фруктов

Белорусы в третьем квартале ели больше рыбы, овощей и фруктов, но меньше хлеба и молока. Об этом говорят сведения Национального статистического комитета.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В расчете на члена домашнего хозяйства В июле-сентябре каждый человек ежемесячно потреблял 6,7 кг хлеба и хлебопродуктов (за такой же период 2016 — 6,9 кг). Стали меньше потреблять также молока и молочных продуктов — 22,7 кг по сравнению с 23,2 кг за такой же период прошлого года.

Зато народ стал есть больше рыбы и рыбопродуктов (1,1 кг по сравнению с 1 кг в такой же период 2016), овощей и бахчевых (8,7 кг против 8,6 кг), фруктов и ягод (5 кг против 4,8 кг), растительного масла, маргарина и других жиров (0,9 кг против 0,8 кг).

Прежним осталось коичество съеденного мяса и мясных продуктов (6,2 кг), сахара и кондитерских изделий (2,4 кг), картофеля (5,3 кг), яиц (18 штук).

В статистику не входят продукты, съеденные в местах общественного питания.

Подготовила Алина Янчур.

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