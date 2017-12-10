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01:25 (мск), источник: РИА Новости

В РЖД вводится новый график движения поездов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. РЖД с 10 декабря вводят новый график движения и запускают продажи билетов на поезда дальнего следования за 90 суток, сообщила компания.

Источник: РИА Новости

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. «10 декабря 2017 года в 00.00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2017/2018 годы. График будет действовать в течение года», — говорится в сообщении компании.

Новый график

В частности, холдинг РЖД ускорит движение 413 поездов, в том числе 85 поездов будут ускорены более чем на 30 минут. Число поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» увеличится с 346 до 350 и составит почти 63% от общего количества.

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Увеличится количество дневных поездов: будут назначены 10 новых экспрессов (Москва — Вязьма, Москва — Пенза и другие). Всего в новом графике будут курсировать 54 пары «дневных» поездов на 28 маршрутах (в графике на 2016/2017 годы — 43 пары поездов на 22 маршрутах). На самых востребованных маршрутах в новом графике назначены 19 новых поездов (Ставрополь — Адлер, Москва — Ковров и другие).

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония).

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 558 пар поездов (одна пара включает в себя рейс «туда и обратно») в 405 различных сообщениях (в графике движения на 2016/2017 годы — 565 пар в 411 сообщениях). Для обеспечения перевозок пассажиров будет сформировано 1143 состава поездов (в 2016/2017 годах — 1123 состава).

В новом графике РЖД добавят и электрички. Общие размеры пригородного движения увеличились на 45 пар поездов и составили 3660 пар.

Кроме того, в рамках чемпионата мира по футболу-2018 для перевозок болельщиков между городами проведения матчей будет дополнительно разработано расписание более чем для 500 поездов.

Билеты за 90 суток

С 10 декабря РЖД увеличивают глубину продажи билетов на поезда дальнего следования.

С декабря 2016 года компания увеличила глубину продаж билетов до 60 с 45 суток до даты отправления. Глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что компания в перспективе планирует открывать продажи еще раньше — за 90 суток до отправления.

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«С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года», — говорится в сообщении РЖД.

Оформить билеты за 90 суток можно будет в железнодорожных кассах и на официальном сайте РЖД.

Увеличение глубины продаж билетов, считают в РЖД, позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить доступность перевозок. Компания продолжит работу над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов.

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