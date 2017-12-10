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13:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дольщики «Техносити» в Хабаровске: Радуемся, но пока очень осторожно

Перед ними замаячила реальная перспектива получить ключи от своих квартир до Нового года.

Источник: Reuters

Хабаровск, 10 декабря, AmurMedia.

Строительство ЖК «Радужный» в Хабаровске подходит к финишу: тест на прочность проходят сети водоснабжения, по поводу чего долготерпеливые дольщики испытывают осторожную, но радость. Для нас лучший подарок — это ключи от квартир к Новому году, сообщил корр. ИА AmurMedia дольщик Юрий Журавлёв.

— Со вчерашнего дня идет опрессовка сетей водоснабжения. Ждем, как будет, — кратко сообщил владелец «Техносити» Виктор Мысляев.

С недавнего времени проблемами водоснабжения на объекте занимаются непосредственно специалисты МУП «Водоканал». До этого, напомним, попытки застройщика запустить сети заканчивались авариями. Если сети проверку выдержат, то за этим последует выход на финишную прямую: акт приемки Госстройнадзором и долгожданное разрешение на ввод трех домов первой очереди ЖК «Радужный» в эксплуатацию.

— Нам сообщили, что все может благополучно разрешиться буквально в эти два дня. И мы, но очень осторожно, этому радуемся. Для нас нет подарка более дорогого к Новому году, чем ключи от квартир и возможность заехать и начать ремонт. Очень мы устали ждать, — сказал дольщик Юрий Журавлев.

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