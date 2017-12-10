Дольщики «Техносити» в Хабаровске: Радуемся, но пока очень осторожно

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Хабаровск, 10 декабря, AmurMedia.

Строительство ЖК «Радужный» в Хабаровске подходит к финишу: тест на прочность проходят сети водоснабжения, по поводу чего долготерпеливые дольщики испытывают осторожную, но радость. Для нас лучший подарок — это ключи от квартир к Новому году, сообщил корр. ИА AmurMedia дольщик Юрий Журавлёв.

— Со вчерашнего дня идет опрессовка сетей водоснабжения. Ждем, как будет, — кратко сообщил владелец «Техносити» Виктор Мысляев.

С недавнего времени проблемами водоснабжения на объекте занимаются непосредственно специалисты МУП «Водоканал». До этого, напомним, попытки застройщика запустить сети заканчивались авариями. Если сети проверку выдержат, то за этим последует выход на финишную прямую: акт приемки Госстройнадзором и долгожданное разрешение на ввод трех домов первой очереди ЖК «Радужный» в эксплуатацию.