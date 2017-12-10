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13:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровскую строительную компанию «Солнечная поляна» взяли под контроль

Процедура наблюдения введена решением арбитражного суда.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 декабря, AmurMedia.

ООО «Строительная компания «Солнечная поляна» проходит процедуру наблюдения. Таково решение Арбитражного суда Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт kommersant.ru.

В отношении ООО «Строительная компания Солнечная поляна» (сокращенно ООО «СК Солнечная поляна») Арбитражным судом Хабаровского края определением по делу от 27.11.2017 года введено наблюдение.

В отношении должника применены правила банкротства застройщика, предусмотренные пар. 7 гл. IX. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Временным управляющим утвержден Савостин Руслан Александрович.

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