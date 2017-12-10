Хабаровскую строительную компанию «Солнечная поляна» взяли под контроль
Процедура наблюдения введена решением арбитражного суда.
Процедура наблюдения введена решением арбитражного суда.
Хабаровск, 10 декабря, AmurMedia.
ООО «Строительная компания «Солнечная поляна» проходит процедуру наблюдения. Таково решение Арбитражного суда Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт kommersant.ru.
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