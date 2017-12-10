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07:25 (мск), источник: Newtimes.kz

Алматы и Казань свяжет новый железнодорожный маршрут

Казахстан и Татарстан свяжет новый железнодорожный маршрут. Об этом сообщается на официальном сайте Полномочное представительство Республики Татарстан в Казахстане.

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12 декабря в 14.30 от перрона в крупнейшем городе Казахстана в сторону столицы Татарстана стартует первый международный пассажирский состав.

Маршрут № 303/304 пройдет через такие города, как Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск и Екатеринбург. Время в пути — 62 часа. Согласно расписанию, прибытие в Казань планируется 15 декабря в 5.40.

Стороны рассчитывают, что новый маршрут повысит туристическую и бизнес активность между Казахстаном и Татарстаном.

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