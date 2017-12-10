Алматы и Казань свяжет новый железнодорожный маршрут
Казахстан и Татарстан свяжет новый железнодорожный маршрут. Об этом сообщается на официальном сайте Полномочное представительство Республики Татарстан в Казахстане.
Казахстан и Татарстан свяжет новый железнодорожный маршрут. Об этом сообщается на официальном сайте Полномочное представительство Республики Татарстан в Казахстане.
12 декабря в 14.30 от перрона в крупнейшем городе Казахстана в сторону столицы Татарстана стартует первый международный пассажирский состав.
Маршрут № 303/304 пройдет через такие города, как Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск и Екатеринбург. Время в пути — 62 часа. Согласно расписанию, прибытие в Казань планируется 15 декабря в 5.40.
Стороны рассчитывают, что новый маршрут повысит туристическую и бизнес активность между Казахстаном и Татарстаном.