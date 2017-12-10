Алматы и Казань свяжет новый железнодорожный маршрут

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12 декабря в 14.30 от перрона в крупнейшем городе Казахстана в сторону столицы Татарстана стартует первый международный пассажирский состав.

Маршрут № 303/304 пройдет через такие города, как Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск и Екатеринбург. Время в пути — 62 часа. Согласно расписанию, прибытие в Казань планируется 15 декабря в 5.40.