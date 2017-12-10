Сделка по продаже имущества «Индюшкино» не состоялась

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сделка по реализации производственного комплекса обанкротившейся фабрики «Индюшкино» в Красноярском крае не состоялась, пишет «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на конкурсного управляющего Алексея Гринштейна.

Заключенный в июне 2017 года договор с АО «ЕнисейАгроСоюз», работающим на площадях фабрики, был расторгнут, поскольку не был произведен полный расчет.

Повторные торги планируют провести в феврале. Имущество будет выставлено по сниженной цене за 62 млн руб. Для сравнения — «Енисейагросоюз» приобрел актив за 68 млн руб. Если в этот раз имущество не будет продано на торгах, то в дальнейшем его разобьют на отдельные лоты. Сейчас в состав лота входят различное оборудование, административные, производственные и подсобные здания и сооружения, теплосеть, земельный участок, множество единиц автотранспорта, дебиторская задолженность к 19 компаниям, а также уставные капиталы в ООО «ТД «Западная Сибирь» (Кемеровская область) и ТК «Сибиряк» (Красноярский край).

Управляющий «ЕнисейАгроСоюз» Александр Сычев сообщил, что причина отказа от сделки — несоблюдение ее юридической чистоты:

«Есть моменты, которые могли бы стать стоп-фактором для дальнейшего использования этого имущества, например, в качестве залогового актива. Полагаем, что сейчас арбитражный управляющий эти вопросы решит. Вероятно, это займет несколько месяцев. Пока наш интерес к птицефабрике сохраняется», — рассказал Сычев.

Он также сообщил, что «ЕнисейАгроСоюз» намерен участвовать в повторных торгах или же воспользуется правом преимущественного выкупа.