Сделка по продаже имущества «Индюшкино» не состоялась
Причина отказа от сделки — несоблюдение ее юридической чистоты.
Причина отказа от сделки — несоблюдение ее юридической чистоты.
Сделка по реализации производственного комплекса обанкротившейся фабрики «Индюшкино» в Красноярском крае не состоялась, пишет «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на конкурсного управляющего Алексея Гринштейна.
Заключенный в июне 2017 года договор с АО «ЕнисейАгроСоюз», работающим на площадях фабрики, был расторгнут, поскольку не был произведен полный расчет.
Повторные торги планируют провести в феврале. Имущество будет выставлено по сниженной цене за 62 млн руб. Для сравнения — «Енисейагросоюз» приобрел актив за 68 млн руб. Если в этот раз имущество не будет продано на торгах, то в дальнейшем его разобьют на отдельные лоты. Сейчас в состав лота входят различное оборудование, административные, производственные и подсобные здания и сооружения, теплосеть, земельный участок, множество единиц автотранспорта, дебиторская задолженность к 19 компаниям, а также уставные капиталы в ООО «ТД «Западная Сибирь» (Кемеровская область) и ТК «Сибиряк» (Красноярский край).
Управляющий «ЕнисейАгроСоюз» Александр Сычев сообщил, что причина отказа от сделки — несоблюдение ее юридической чистоты:
«Есть моменты, которые могли бы стать
Он также сообщил, что «ЕнисейАгроСоюз» намерен участвовать в повторных торгах или же воспользуется правом преимущественного выкупа.
Напомним, что «Индюшкино» ранее входило в состав агрохолдинга «Сибирская губерния» — крупнейшего производителя мяса птицы в регионе с начала 2000-х, который в минувшем году был признан банкротом. Птицефабрика несколько раз выставлялась на аукцион, однако тендер каждый раз признавался несостоявшимся