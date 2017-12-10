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09:12 (мск), источник: Sputnik.md

Неужели правда: цены на газ в Молдове изменятся

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Ведущий научный сотрудник Института энергетики РМ Сергей Робу аргументировал дальнейший рост тарифов на голубое топливо: по его мнению, оснований для снижения цен на газ на мировом рынке нет, напротив, существует ряд причин для их дальнейшего роста.

Источник: Sputnik.md

Во-первых, этому способствуют растущие инвестиции в газовую отрасль, которые закладываются в тариф. Вторым фактором, который, по мнению эксперта, влияет на цену, стало то, что сама добыча газа стала дороже.

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«Все новые месторождения газа всегда более дорогие, чем старые. Потому что всегда изначально эксплуатируются более дешевые источники, которые находятся на поверхности. После того, как заканчиваются эти ресурсы, начинается обработка более глубокого газа, в более холодный период времени. И добыча сама по себе становится дороже», — сказал он.

На стоимость голубого топлива также влияет тот факт, что в конкурентной борьбе с дорогим сжиженным газом, который уже завозится в Европу, природный газ выигрывает.

«Сжиженный газ будет влиять на цену в сторону увеличения. Поэтому мы увидим либо очень большие увеличения цен на газ, либо небольшие увеличения, но ни в коем случае не снижение тарифов», — резюмировал собеседник.

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