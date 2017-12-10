Белорусы стали больше есть рыбы, овощей и фруктов

В расчете на одного члена домашнего хозяйства выросло потребление рыбы и рыбопродуктов: с одного килограмма в такой же период 2016 года до 1,1 кг. Кроме того, народ стал больше есть овощей — с 8,6 кг до 8,7 кг. Также белорусы стали больше покупать фруктов и ягод (с 4,8 кг до 5 кг), масло растительное, маргарин и другие жиры (с 0,8 кг до 0,9 кг).