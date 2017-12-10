Сколько денег должна Молдова миру

Источник: Sputnik.md

США возглавляют список — внешний долг страны составляет около 17,438 триллиона долларов.

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Великобритания должна внешним кредиторам 8,638 триллионов долларов, Германия — 5,317 триллиона долларов, Франция — 5,256 триллиона, Нидерланды — 4,437 триллиона, Люксембург — 2,883 триллиона, Япония — 2,834 триллиона, Италия — 2,305 триллиона, Испания — 1,919 триллиона, Ирландия — 1,852 триллиона долларов.

Россия заняла 22-е место с внешним долгом в 555,8 миллиона долларов. Страной, у которой нет внешнего долга, назван Эквадор, в то время как самый минимальный внешний долг зарегистрирован у территорий Сектор Газа и Западный берег реки Иордан.

Вторая с конца — Молдова с 6,3 миллиона долларов.

Кстати, недавно правительство нашей страны утвердило вопрос о проведении переговоров по проекту контракта о финансировании Молдовы Европейским банком инвестиций касательно электроподключения между нашей страной и Румынией.

Банк собирается предоставить Молдове заем на 80 миллионов евро, которые направят на создание электростанции в Вулканештах и линии электропередач напряжением в 400 киловатт между Вулканештами и Кишиневом.

Считается, что после воплощения этого замысла стоимость электроэнергии для жителей Молдовы уменьшится.