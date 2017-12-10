Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото

Источник: РИА Новости

По его мнению, криптовалюта подорожает как минимум в 20 раз и составит конкуренцию золоту.

«Мы думаем, что биткоин заменит золото. Это только начало. Мы определенно не будем от него отказываться», — сказал Уинклвосс в интервью Bloomberg.

Миллиардер считает биткоин привлекательнее золота, так как криптовалюта, «добытая» с помощью множества выполняющих сложные подсчеты компьютеров, мобильнее золота и ее проще делить.