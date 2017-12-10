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09:26 (мск), источник: РИА Новости

Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инвестор Кэмерон Уинклвосс, считающийся одним из первых криптовалютных миллиардеров, оценил перспективы биткоина.

ЦБ: $ 59.2811   -0.01 € 69.6434   -0.29 ММВБ: $ 59.1300   -0.05 € 69.6550   -0.07
Источник: РИА Новости

По его мнению, криптовалюта подорожает как минимум в 20 раз и составит конкуренцию золоту.

«Мы думаем, что биткоин заменит золото. Это только начало. Мы определенно не будем от него отказываться», — сказал Уинклвосс в интервью Bloomberg.

Миллиардер считает биткоин привлекательнее золота, так как криптовалюта, «добытая» с помощью множества выполняющих сложные подсчеты компьютеров, мобильнее золота и ее проще делить.

В 2013 году братья Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы приобрели один процент всего мирового запаса биткоина за 11 миллионов долларов. С тех пор стоимость криптовалюты выросла почти в сто раз.

Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона
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8 декабря© Ньюстюб
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