Курс биткойна упал до $13,96 тыс
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Курс биткойна за последние 24 часа упал на 11,9% на бирже Coinmarketcap, и, по состоянию на 10:30 мск, торгуется на уровне $13,96 тыс. за биткойн, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Курс биткойна за последние 24 часа упал на 11,9% на бирже Coinmarketcap, и, по состоянию на 10:30 мск, торгуется на уровне $13,96 тыс. за биткойн, свидетельствуют данные торгов.
При этом 8 декабря криптовалюта установила исторический максимум, взлетев более чем на 23% и преодолев отметку в $18 тыс.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и большая часть биткойнов уже «добыта».