Курс биткойна упал до $13,96 тыс

Источник: Reuters

При этом 8 декабря криптовалюта установила исторический максимум, взлетев более чем на 23% и преодолев отметку в $18 тыс.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.