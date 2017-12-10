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11:05 (мск), источник: ТАСС

Курс биткойна упал до $13,96 тыс

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Курс биткойна за последние 24 часа упал на 11,9% на бирже Coinmarketcap, и, по состоянию на 10:30 мск, торгуется на уровне $13,96 тыс. за биткойн, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 59.2811   -0.01 € 69.6434   -0.29 ММВБ: $ 59.1300   -0.05 € 69.6550   -0.07
Источник: Reuters

При этом 8 декабря криптовалюта установила исторический максимум, взлетев более чем на 23% и преодолев отметку в $18 тыс.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и большая часть биткойнов уже «добыта».

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