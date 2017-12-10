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14:56 (мск), источник: Zakon.kz

Актюбинцы продают свой мусор

Подрядная организация «Таза кала» принимает за деньги пластиковые бутылки и стеклянные, флаконы от бытовой химии, картон, пакеты и мешки, передаёт Zakon.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Источник: Zakon.kz

Как говорят горожане, дело грязное, а стоит копейки. Вторсырье принимают килограммами. К примеру, кило картона — 8 тенге, бутылок — 2 тенге, пластмассовых бутылок и пакетов — 20 тенге, мешков — 4 тенге. Сам пункт приема находится на отшибе, в районе дач на окраине Актобе.

По словам приемщика Данияра, за неделю существования пункта, к ним не поступило ни килограмма вторсырья.

«Чтобы заработать какие-то деньги, надо отходы сдавать “ГАЗелями”. Но такого еще не было», — говорит он.

Отходы — пластик и полиэтилен — год назад начали собирать на свалочном полигоне Актобе. ТОО «Союз Грант» открыло здесь сортировочный комплекс. Сообщается, что производительность — 200 тысяч тонн мусора в год. Отобранный мусор предприятие отправляет в Россию, его там используют как сырье.

«Союз Грант» поставил во дворах многоэтажек отдельные контейнеры для пластиковой тары. Горожане привыкают сортировать мусор. Вот только меньше его не становится.

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