Актюбинцы продают свой мусор
Подрядная организация «Таза кала» принимает за деньги пластиковые бутылки и стеклянные, флаконы от бытовой химии, картон, пакеты и мешки, передаёт Zakon.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Подрядная организация «Таза кала» принимает за деньги пластиковые бутылки и стеклянные, флаконы от бытовой химии, картон, пакеты и мешки, передаёт Zakon.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Как говорят горожане, дело грязное, а стоит копейки. Вторсырье принимают килограммами. К примеру, кило картона — 8 тенге, бутылок — 2 тенге, пластмассовых бутылок и пакетов — 20 тенге, мешков — 4 тенге. Сам пункт приема находится на отшибе, в районе дач на окраине Актобе.
По словам приемщика Данияра, за неделю существования пункта, к ним не поступило ни килограмма вторсырья.
«Чтобы заработать
Отходы — пластик и полиэтилен — год назад начали собирать на свалочном полигоне Актобе. ТОО «Союз Грант» открыло здесь сортировочный комплекс. Сообщается, что производительность — 200 тысяч тонн мусора в год. Отобранный мусор предприятие отправляет в Россию, его там используют как сырье.
«Союз Грант» поставил во дворах многоэтажек отдельные контейнеры для пластиковой тары. Горожане привыкают сортировать мусор. Вот только меньше его не становится.