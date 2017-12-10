Рустэм Хамитов предложил использовать сжиженный газ на железной дороге

— Продолжаются споры в части того, что выгоднее — компримированный или сжиженный газ. Понятно, что сжиженный газ тоже имеет значительную рыночную нишу. Его было бы интересно использовать прежде всего для большегрузов и железной дороги. Поэтому это направление мы тоже будем развивать, — сообщил руководитель региона. — Один из потенциальных потребителей — Куйбышевская железная дорога, которая на сегодняшний день имеет достаточно протяжённые неэлектрифицированные участки на территории Республики Башкортостан.