Рустэм Хамитов предложил использовать сжиженный газ на железной дороге
УФА, 10 дек 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, говоря о перспективах сжиженного природного газа, предложил использовать его в железнодорожных перевозках.
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УФА, 10 дек 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, говоря о перспективах сжиженного природного газа, предложил использовать его в железнодорожных перевозках.
— Продолжаются споры в части того, что выгоднее — компримированный или сжиженный газ. Понятно, что сжиженный газ тоже имеет значительную рыночную нишу. Его было бы интересно использовать прежде всего для большегрузов и железной дороги. Поэтому это направление мы тоже будем развивать, — сообщил руководитель региона. — Один из потенциальных потребителей — Куйбышевская железная дорога, которая на сегодняшний день имеет достаточно протяжённые неэлектрифицированные участки на территории Республики Башкортостан.