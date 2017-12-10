В Турции в рамках ограниченного разрешения началось строительство АЭС «Аккую»

Церемония прошла в городе Мерсин. В ней приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

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Ограниченное разрешение — первая лицензия, которую «Росатом» получил в октябре этого года. Она предусматривает возведение так называемых неатомных объектов станции.

Сообщается, что «Росатом» получит полную лицензию на строительство АЭС в марте 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил Фатих Донмез.

«В марте будущего года будет выдано разрешение на полномасштабные работы на АЭС “Аккую”, — подчеркнул он. — Мы с большой интенсивностью продолжаем работы по возведению первого реактора и надеемся, что это случится в 2023 году. Будем делать все возможное, чтобы ускорить наше сотрудничество с российскими коллегами».

Россия и Турция в 2010 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС. Проект, стоимость которого оценивается в 20 млрд долларов, предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.