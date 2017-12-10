«Наземное метро» в Краснодаре заработает не раньше конца 2018 года

Промежутки между движением составов составляют 15−20 минут. «Окна» могут появиться, когда будет достроен железнодорожный обход Краснодара, т. е. в конце следующего года.

«Мы сейчас работаем совместно с РЖД, направляем в их адрес предложения по строительству переездов и проколов, они нам дают технические условия, идут навстречу», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Название «Наземка» расшифровывается как «Наземное Метро Краснодарской Агломерации». По замыслу разработчиков проекта, в дополнение к 18 существующим платформам понадобятся 14 новых (стоимость строительства — около 100 млн рублей).

Места их расположения согласованы: ТРЦ «Красная Площадь», микрорайоны «Молодежный» и «Олимпийский», первый и второй Северные мосты, ТЦ «Сити-Центр» и ТРК «SBS Мегамолл», рынок «Кормилица», стадион «Краснодар», Вещевой рынок, станица Старокорсунская, поселки Лорис-2, Знаменский и Яблоновский.