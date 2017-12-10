«Наземное метро» в Краснодаре заработает не раньше конца 2018 года
Это связано с тем, что пригородные электрички пока невозможно «вписать» в существующий трафик пассажирских и товарных поездов.
Это связано с тем, что пригородные электрички пока невозможно «вписать» в существующий трафик пассажирских и товарных поездов.
Промежутки между движением составов составляют 15−20 минут. «Окна» могут появиться, когда будет достроен железнодорожный обход Краснодара, т. е. в конце следующего года.
«Мы сейчас работаем совместно с РЖД, направляем в их адрес предложения по строительству переездов и проколов, они нам дают технические условия, идут навстречу», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Название «Наземка» расшифровывается как «Наземное Метро Краснодарской Агломерации». По замыслу разработчиков проекта, в дополнение к 18 существующим платформам понадобятся 14 новых (стоимость строительства — около 100 млн рублей).
Места их расположения согласованы: ТРЦ «Красная Площадь», микрорайоны «Молодежный» и «Олимпийский», первый и второй Северные мосты, ТЦ «Сити-Центр» и ТРК «SBS Мегамолл», рынок «Кормилица», стадион «Краснодар», Вещевой рынок, станица Старокорсунская, поселки Лорис-2, Знаменский и Яблоновский.
Из сел и станиц к ближайшим станциям планируется пустить общественный транспорт, а для автомобилей в районе остановок «метро» оборудуют перехватывающие парковки.