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18:13 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

«Наземное метро» в Краснодаре заработает не раньше конца 2018 года

Это связано с тем, что пригородные электрички пока невозможно «вписать» в существующий трафик пассажирских и товарных поездов.

Промежутки между движением составов составляют 15−20 минут. «Окна» могут появиться, когда будет достроен железнодорожный обход Краснодара, т. е. в конце следующего года.

«Мы сейчас работаем совместно с РЖД, направляем в их адрес предложения по строительству переездов и проколов, они нам дают технические условия, идут навстречу», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Название «Наземка» расшифровывается как «Наземное Метро Краснодарской Агломерации». По замыслу разработчиков проекта, в дополнение к 18 существующим платформам понадобятся 14 новых (стоимость строительства — около 100 млн рублей).

Места их расположения согласованы: ТРЦ «Красная Площадь», микрорайоны «Молодежный» и «Олимпийский», первый и второй Северные мосты, ТЦ «Сити-Центр» и ТРК «SBS Мегамолл», рынок «Кормилица», стадион «Краснодар», Вещевой рынок, станица Старокорсунская, поселки Лорис-2, Знаменский и Яблоновский.

Из сел и станиц к ближайшим станциям планируется пустить общественный транспорт, а для автомобилей в районе остановок «метро» оборудуют перехватывающие парковки.

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