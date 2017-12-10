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15:34 (мск), источник: Kommersant.uz

Avtotest подал жалобу в Генеральную прокуратуру на редакцию Anhor.uz

ООО «Avtotest Report», владелец Инновационной автошколы, подал жалобу в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан, в Узбекское агентство по печати и информации на редакцию сайта Anhor.uz, с претензией на опубликованную статью «Avtotest. Только бизнес, ничего личного?». В статье обсуждались неравноправные условия для участников рыночных отношений.

Источник: Kommersant.uz

По мнению автора, ООО «Avtotest Report» получил преференции, а другие участники рынка оказались в проигрышной ситуации. Основателем Инновационной школы Avtotest является недавно назначенный пресс-секретарем и заместителем руководителя исполнительного аппарата президента Узбекистана Камил Алламжонов. Об этом сообщили СМИ Узбекистана, но на официальных сайтах государственных органов подтверждение пока отсутствует.

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«В рамках опубликованной статьи обсуждается Постановление Кабинета Министров РУз от 04.092017 г. № 693 “О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации водителей путем внедрения инновационных методов обучения”, а также порочится честь, достоинство высших должностных лиц государства, репутация органов государственной власти и управления Республики Узбекистан», — говорится в жалобе ООО «Avtotest Report».

Автор жалобы в лице генерального директора О. Э. Тигай обвиняет Anhor.uz в нарушении статей закона «О гарантиях и свободе доступа к информации» и в открытом распространении заведомо ложных, позорящих другое лицо, а также органы государственной власти, измышлений и просят привлечь виновных лиц к ответственности.

Виновными, по мнению ООО «Avtotest Report», являются авторы материала и редакция Anhor.uz, посмевшие подвергнуть сомнению правомерность документа государственного учреждения.

Между тем президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не раз говорил о важности роли журналистов в процессе демократических преобразований в стране и СМИ, которые должны стать трибуной для обмена мнениями и диалога в обществе, отмечает редакция Anhor.uz.

В своей поздравительной речи в честь 25-летия принятия Конституции Узбекистана Мирзиёев сказал: «Средства массовой информации призваны стать действенным инструментом доведения потребностей населения до органов власти, ближайшим помощником народа, зеркалом демократии. Главным направлением их деятельности должны быть критическая и объективная оценка работы органов власти и управления, выявление и освещение недостатков, актуальных проблем в различных сферах».

В статье «Avtotest. Только бизнес, ничего личного?» отмечается, что постановление Кабинета министров № 325 искусственно создает монополию ООО «Avtotest Report» и ограничивает доступ на рынок всех других хозяйствующих субъектов, что противоречит ст. 12 Закона «О конкуренции».

Согласно постановлению Кабинета министров № 693, водители автотранспортных средств, которые принадлежат юридическим лицам, обязаны проходить занятия по повышению квалификации раз в два года в автошколах компании Avtotest.

«В большинстве случаев участниками дорожно-транспортных происшествий становятся водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам», — отмечается в постановлении. Однако аналитические материалы, которые были приложены при обсуждении проекта, не содержали каких-либо данных о количестве ДТП в целом, а также сведений о количестве ДТП совершенные по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.

Обязательное требование о повышении квалификации и необходимость получения сертификата, установлено без указания на то, оказывает юридическое лицо на коммерческой основе какие-либо услуги или выполняет работы посредством автотранспортного средства или нет. Более того, оно распространяется также на государственные органы, подчеркивает автор.

Устанавливая обязательность процедуры по повышению квалификации водителей, Кабинет министров оставил открытыми следующие вопросы:

  • формирование цен, при фактическом установлении монополии одного хозяйствующего субъекта;
  • порядок и длительность обязательных курсов повышения квалификации;
  • порядок получения копии/дубликата сертификата;
  • порядок и основания приостановления, прекращения и аннулирование сертификата;
  • обязанности ООО «Avtotest Report» при подготовке и повышении квалификации водителей с учетом предоставления единоличной монопольной роли на товарном рынке.

Таким образом, ООО «Avtotest Report» неважно, имеется ли сертификат, лицензия или иное разрешение на оказание соответствующих работ или выполнение услуг, получается, что теперь ООО «Avtotest Report» будет принимать решение, управлять вам транспортным средством или нет.

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На организации возлагается дополнительное финансовое бремя, в частности, устанавливается что источником финансирования мероприятий по повышению квалификации водителей осуществляется за счет собственных средств работодателей, а в бюджетных организациях — за счет внебюджетных средств.

При этом эти расходы будут нести все без исключения юридические лица, вне зависимости от вида автотранспортного средства и цели ее использования.

Вместе с тем принятие данного постановления, сводит на нет новый вид предпринимательской деятельности — предоставление в аренду физическим лицам автомобильного транспорта. Ведь теперь вне зависимости от трудоустройства и цели использования автомобильного транспорта юридического лица даже в случае аренды иностранным туристом или гражданином республики всего на один день требуется наличие пресловутого сертификата.

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