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20:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Исследование ВШЭ показало рост бесправия на рынке труда

У 45% работающих граждан не соблюдается хотя бы одно из трудовых прав. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Влияние экономического кризиса 2014−2016 годов на занятость россиян», подготовленное профессором-исследователем ВШЭ Натальей Тихоновой и научным сотрудником РАНХиГС Анастасией Каравай.

Источник: Reuters

В феврале 2014 года основные права работников (белая зарплата и ее своевременная выплата, официальное оформление на работу, оплата отпуска и больничного листа) соблюдались в отношении 56% работников, в пик кризиса осенью 2015 года этот показатель опустился до 47%.

В период восстановления экономики наметился возврат к докризисной норме, и в октябре 2016 года базовые права были доступны 55% работников, отмечают исследователи. Среди тех, чьи трудовые права не соблюдаются, можно выделить около 30 млн человек, у которых не реализуется сразу несколько базовых прав — как правило, это получение всей зарплаты или ее части «в конвертах» и нарушения в оплате отпуска или больничного листа.

В кризис 2014—2016 годов выросла продолжительность рабочей недели. По закону трудовая неделя должна длиться 40 часов, однако в октябре 2016 года средняя рабочая неделя составила 45,2 часа против 44,3 часа в октябре 2014-го. Рост трудовой нагрузки не сопровождался повышением заработка, а наоборот — привел к его сокращению.

Исследователи отмечают, что усиление эксплуатации работников повлекло за собой переоценку в обществе важности проблемы рабочих отношений.

С весны 2008-го по октябрь 2015 года доля граждан, считающих противоречие между работодателями и работниками одним из основных для российского общества, выросла с 17 до 22%.

«В 2017 году число трудовых конфликтов у нас увеличилось более чем в полтора раза, поэтому я думаю, что актуальность этой проблемы сохранилась и даже усилилась», — заявила Наталья Тихонова.

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