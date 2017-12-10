«Беллегпром»: на зарплату в Br1000 в этом году не выйдем

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Белорусская легкая промышленность не сможет в этом году выйти на средний уровень зарплат в тысячу рублей, признался в эфире телеканала ОНТ глава холдинга «Беллегпром» Николай Ефимчик.

Президент Беларуси Александр Лукашенко с начала года требовал к концу 2017-го добиться среднего уровня зарплаты по стране в тысячу рублей. Пока требование главы государства выполняют немногие отрасли и предприятия.

Как признался в эфире телеканала руководитель холдинга предприятий легкой промышленности, в его отрасли на зарплату в 1000 рублей в декабре выйти не смогут.

«Чаще всего в структуре себестоимости на зарплаты закладывается 25%. Мы очень бы хотели заплатить больше, но тогда мы вылетаем с рынков», — пояснил Ефимчик.

Так, на обновленном предприятии «Камволь» средняя зарплата в прошлом месяце составила 680 рублей, привел пример глава «Беллегпрома».

«При выполнении бизнес-плана и здесь, на “Камволи”, в следующем году средняя зарплата достигнет тысячи рублей, а еще через год — 1100 и выше», — добавил он.