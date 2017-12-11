Газировку запретят называть шампанским
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам.
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам.
На этикетках винодельческой продукции появится точное указание вида напитка — вино столовое, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток. Это следует из поправок Минфина в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Сейчас на потребительской таре производители могут указывать лишь название, иногда на латинице. В Минфине сказали, что новое правило не позволит «вводить потребителей в заблуждение». Часто покупатели не понимают, что под видом шампанского покупают лишь газированный напиток.
Это следует из поправок правительства в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), с которыми ознакомились «Известия». После завершения этапа согласования документ внесут в Госдуму. В
В тексте поправок также уточняется, что «не допускается указание на этикетке вида винодельческой продукции, которому она не соответствует». В документе подчеркивается, что определения соответствующих напитков находятся в 171-ФЗ. Согласно ему, такая продукция подразделяется на вино, игристое вино (шампанское), ликерное вино, спиртные напитки, произведенные из винных, виноградных и коньячных дистиллятов, в том числе коньяк плюс винные напитки. Последние допускают в своем составе не менее 50% виноматериалов, остальное может приходиться на воду.
В правительственных поправках уточняется, что к данному списку продукции следует также добавить столовое вино, ликерное, шампанское классическое и бренди плюс газированное вино, газированный винный напиток. Каждому из них в документе дается определение, с четко указанной крепостью напитка и технологией производства.
Важная информация указана только на контрэтикетке.
Так, под видом шампанского, например, в похожей бутылке, а иногда и со словом «шампанское», продается «вино игристое газированное» по более низкой цене, ранее рассказывали «Известиям» в аппарате
В этой связи Росалкогольрегулирование, МВД, Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверку производителей шампанских вин по поручению Александра Хлопонина.
Виноделы долго добивались введения дополнительной маркировки на этикетках, рассказали «Известиям» в Ассоциации производителей игристых вин.
— Сейчас, как правило, производители просто указывают название на английском языке без
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев рассказал «Известиям», что депутаты могут поддержать эту инициативу. Он уточнил, что аналогичные требования к продукции есть на молочном рынке, где на этикетках необходимо давать четкое определение продукту.
— На этикетках надо писать вид напитка, чтобы люди не путались в понятиях, — подчеркнул он.
В Минпромторге, Минсельхозе и Минэкономразвития на запрос «Известий» не ответили.
Точное указание продукции из виноматериалов на этикетке позволит лучше ориентироваться в товарах нижнего ценового сегмента, где зачастую покупатели делают выбор исходя из цены. Также это скажется на производителях, которые продают под видом шампанского газировку — они могут потерять некоторую долю рынка.