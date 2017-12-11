РЖД пустили все поезда в обход Украины

Источник: РИА Новости

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе текущего года, а движение планировалось запустить осенью.

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РЖД в сентябре 2017 года запустили по новому обходу грузовые поезда. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. На первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

Все поезда

Российские пассажирские поезда, которые шли без остановок по старой линии, были переведены на обход в середине ноября.

Министр транспорта РФ Максим Соколов позднее сообщал, что движение всех поездов перейдет на новый обход Украины до конца 2017 года. По его словам, всего на участок переключается 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.

Пегов в начале декабря говорил, что переход будет длиться сутки — с 10 до 11 декабря. Когда переход осуществится, пассажирские поезда перестанут курсировать по старому участку по территории Украины.

То есть с 11 декабря РЖД переводят все поезда, ранее ходившие по украинскому участку, на новый железнодорожный обход по территории РФ.

На юг по новому обходу

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, шли небольшой участок по территории Украины.

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Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволяет увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых — до 90 километров в час. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.

Курсирование российских пассажирских поездов по железнодорожному обходу Украины безопаснее и комфортнее для пассажиров, говорил РИА Новости генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.

Во-первых, пояснял он, существенно снижается риск остановки поездов, что могло приводить к задержкам в пути. Во-вторых, сложные отношения с Украиной сохраняются, и пассажирам в таких условиях комфортнее совершать поездки без пересечения границ.