РЖД пустили все поезда в обход Украины
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РЖД с 11 декабря 2017 года полностью переводят пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РЖД с 11 декабря 2017 года полностью переводят пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.
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РЖД в сентябре 2017 года запустили по новому обходу грузовые поезда. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. На первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.
Все поезда
Российские пассажирские поезда, которые шли без остановок по старой линии, были переведены на обход в середине ноября.
Министр транспорта РФ Максим Соколов позднее сообщал, что движение всех поездов перейдет на новый обход Украины до конца 2017 года. По его словам, всего на участок переключается 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.
Пегов в начале декабря говорил, что переход будет длиться сутки — с 10 до 11 декабря. Когда переход осуществится, пассажирские поезда перестанут курсировать по старому участку по территории Украины.
На юг по новому обходу
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Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволяет увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.
Железная дорога
Курсирование российских пассажирских поездов по железнодорожному обходу Украины безопаснее и комфортнее для пассажиров, говорил РИА Новости генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.
Также, добавлял эксперт, новые линии всегда строятся с применением новых технологий, а значит, пусть и на небольшом участке, но комфортабельность поездки повысится.