Дальнему Востоку выделят больше 20 миллиардов на развитие
Деньги направят на поддержку инвестпроектов и создание инфраструктуры для ТОСЭР.
Деньги направят на поддержку инвестпроектов и создание инфраструктуры для ТОСЭР.
На 52% по сравнению с нынешним годом увеличится финансирование государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Из федерального бюджета выделят 20,5 миллиарда рублей. В 2017 году эта цифра составляла 13,5 миллиарда рублей.
«Дополнительно в федеральном бюджете зарезервированы ассигнования в размере 68,3 миллиарда рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке: 33,7, 17,7, 16,9 миллиарда рублей в 2018—2020 годах соответственно. Указанное дополнительное финансирование фактически удвоит объём ресурсного обеспечения госпрограммы в 2018—2020 годах», — рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
Как сообщает
На реализацию федеральной целевой программы развития Курильских островов выделят 2,7 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на развитие связи, безопасности и здравоохранения. В 2018 году там завершат строительство подводной
Также к 2020 году деньги из федерального бюджета пойдут на строительство