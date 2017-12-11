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03:34 (мск), источник: Восток Медиа

Дальнему Востоку выделят больше 20 миллиардов на развитие

Деньги направят на поддержку инвестпроектов и создание инфраструктуры для ТОСЭР.

Источник: Восток Медиа

На 52% по сравнению с нынешним годом увеличится финансирование государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Из федерального бюджета выделят 20,5 миллиарда рублей. В 2017 году эта цифра составляла 13,5 миллиарда рублей.

«Дополнительно в федеральном бюджете зарезервированы ассигнования в размере 68,3 миллиарда рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке: 33,7, 17,7, 16,9 миллиарда рублей в 2018—2020 годах соответственно. Указанное дополнительное финансирование фактически удвоит объём ресурсного обеспечения госпрограммы в 2018—2020 годах», — рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

В федеральном бюджете на 2018−2020 годы предусмотрели 36,5 миллиарда рублей на создание инфраструктуры в 11 ТОР, из которых пять расположены Приморском крае, три — в Хабаровском крае, по одной — в Камчатском крае, в Республике Саха (Якутия) и Амурской области. В перспективе планируется создать ТОР на острове Русский.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, на адресную поддержку инвестпроектов в 2018—2020 годах из федерального бюджета направят 15 миллиардов рублей. Деньги пойдут на развитие двух проектов в Хабаровском крае, трёх в Республике Саха (Якутия), двух в Амурской области и одного в Магаданской области.

На реализацию федеральной целевой программы развития Курильских островов выделят 2,7 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на развитие связи, безопасности и здравоохранения. В 2018 году там завершат строительство подводной волоконно-оптической линии между Сахалином и Курилами. Это позволит подключить острова к единой сети электросвязи.

Также к 2020 году деньги из федерального бюджета пойдут на строительство Северо-Курильской центральной районной больницы в Северо-Курильске на острове Парамушир и реконструкцию центральной районной больницы в посёлке Южно-Курильск на острове Кунашир.

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