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06:12 (мск), источник: Ведомости

ЦБ заплатит за потери бюджета в «ФК Открытие», Бинбанке и Генбанке

«ФК Открытие», Бинбанк и Генбанк ЦБ взялся санировать в августе — сентябре. Все три участвовали в госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ и получили на эти цели 84,4 млрд руб. Но государство давало деньги не напрямую, а через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). На этом-то Минфин и хочет сыграть сейчас.

Источник: РИА "Новости"

С лета АСВ от правительства перешло под контроль ЦБ. Поэтому теперь правительство хочет забрать из него свои деньги, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и близкий к ЦБ человек. Вместо правительства имущественный взнос в АСВ внесет ЦБ, говорит второй собеседник «Ведомостей». Это сейчас обсуждается. Потерянные в санируемых банках деньги могут быть возвращены в бюджет как раз в рамках замены взносов, указывает он. Близкий к совету директоров АСВ человек подтверждает — возврат потерянных в санируемых банках денег будет проходить через замену взноса правительства на ЦБ.

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Окончательное решение пока не принято, говорит федеральный чиновник. Сейчас определяется сумма, которую правительство в принципе сможет забрать, — оно, конечно, хочет взять как можно больше. Идет торг, подтверждает близкий к ЦБ человек.

В правительстве финансовый сектор курирует первый вице-премьер Игорь Шувалов. У него этот вопрос не обсуждался, сообщил представитель чиновника. На уровень правительства вопрос пока не выносился, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пока что ЦБ и Минфин договариваются между собой. Имущество АСВ формировалось за счет взносов из средств бюджета, денег предшественника АСВ — Агентства по реструктуризации кредитных организаций, страховых взносов и гарантийных взносов, а также за счет доходов агентства от инвестирования. Из отчетности АСВ за девять месяцев следует, что бюджет внес в имущество агентства 987,3 млрд руб., из них 838 млрд — это средства, выделенные государством на программу докапитализации. АСВ раздало их по большей части банкам — вернуть они их должны в 2024—2035 гг.

В ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев говорил «Ведомостям», что Минфин хотел бы, чтобы эти деньги вернуло в бюджет вместо санируемых банков АСВ. «Переговоры у нас продолжаются, они уже обрели формат более конкретный, — передавал “Прайм” 6 декабря слова Моисеева. — У нас вырисовывается метод наших возможных с ними взаимоотношений, и уже выявлен ряд необходимых поправок в законодательство, которые мы сейчас рассматриваем».

Моисеев на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Если схема будет реализована, это позволит вернуть в бюджет 85 млрд руб., говорит представитель Счетной палаты.

Последняя и следит за исполнением госпрограммы докапитализации банков. Одновременно, правда, на аналогичную сумму сократится прибыль ЦБ, которая тоже подлежит перечислению в бюджет, указывает он.

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Выплаты из фонда страхования пока продолжают превышать взносы, именно это заставило АСВ брать кредиты у ЦБ, чтобы расплачиваться со вкладчиками, напоминает аналитик Fitch Александр Данилов. Сейчас агентство должно регулятору 768 млрд руб. Взять деньги, кроме как у ЦБ, агентству сейчас негде, констатирует он. Кроме того, ЦБ предоставлял АСВ данные о соответствии банков, претендующих на докапитализацию с помощью ОФЗ, требованиям программы, только после этого АСВ меняло ОФЗ на суборды банка, говорил ранее «Ведомостям» представитель Счетной палаты.

Как ЦБ сделает имущественный взнос в АСВ, еще не известно. В 2014 г. ЦБ передавал деньги в фонд страхования вкладов АСВ — 60 млрд руб.3 млрд руб., тогда для этого принимался отдельный закон, напоминает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Возможно, это будет сделано таким образом, поскольку просто так из своего кармана ЦБ не может сделать имущественный взнос в АСВ, говорит он, по закону это могут быть только кредиты на пополнение фонда страхования вкладов.

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Но вопрос с расходом средств бюджета на выплаты купонного дохода по ОФЗ такая схема не решит, следует из ответа Счетной палаты «Ведомостям». Выданные АСВ субординированные кредиты по закону меняются на акции банков, а потом размываются при допэмиссии в ходе санации. А ОФЗ при этом остаются у банков и они продолжают получать по ним доход, сказано в ответе Счетной палаты. Таким образом, возникают ничем не покрытые расходы бюджета, «чего явно не планировалось в момент принятия решения о схеме докапитализации». Из-за того что ОФЗ остаются в банках, они могут потом попасть на вторичный рынок «и тогда интересующие нас ОФЗ вовсе обезличатся», а их новые владельцы не будут нести никаких обязательств перед государством, говорит представитель Счетной палаты. Расходов Минфина по погашению этих ОФЗ в перспективе никто не отменял, следует из его слов.

Представитель Минфина от комментариев отказался. Представители АСВ и ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответили.

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