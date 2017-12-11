Строительные площадки Хабаровска и пригорода могут остаться без электроэнергии

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 декабря, AmurMedia.

Без электроэнергии в ближайшее время рискуют остаться строительные площадки Хабаровска и его ближайшего пригорода, принадлежащие коммерческим компаниям, задолжавшим гарантирующему поставщику оплату за оказанную им коммунальную услугу. Первый этап массовых отключений специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» планируют произвести уже 14 декабря, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Первыми в очереди на ограничение электроснабжения стоят объекты печально известных хабаровчанам ООО «Первый семейный комплекс», активно застраивающего жилыми домами село Тополево Хабаровского муниципального района, и ООО «Свой дом», которое стремительно воздвигает многоквартирные жилые дома в северной части города. К слову, весной текущего года за неуплату потребленной электроэнергии энергетики уже вводили ограничения стройплощадки «Своего дома», расположенной на ул. Тихоокеанская за накопленные долги.

Кроме этого, в списке неплательщиков филиала ПАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт» значатся ООО «Любимый дом», ООО «Техносити» и ООО «Мастер»: все они являются застройщиками малоэтажных жилых домов бюджетного типа. К ним также будут применены меры по введению ограничения в подаче электроэнергии до момента погашения ими образовавшегося долга перед гарантирующим поставщиком. Общая сумма задолженности исчисляется сотнями тысяч рублей.