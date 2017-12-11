Новый жилой дом для железнодорожников сдали в эксплуатацию в Тайшетский районе Приангарья

Источник: IrkutskMedia.ru

Новый дом для железнодорожников торжественно сдан в эксплуатацию на станции Коршуниха-Ангарская в Тайшетском районе Иркутской области. В новом доме 27 квартир, общая площадь которых составляет 1,8 тысячи метров. Удобная планировка, современное инженерное оборудование и качественные отделочные материалы обеспечат комфортное и безопасное проживание. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Напомним, с 2014 года в границах Байкало-Амурской магистрали построено шесть подобных домов. Большинство новоселов — это семьи локомотивных бригад, а также специалистов хозяйства пути, движения и связи. На торжественном митинге заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков отметил, что в условиях увеличения грузопотока на Восточно-Сибирской железной дороге особенно актуальны вопросы обеспечения сотрудников технологическим жильем.

«Сегодня Байкало-Амурская магистраль живет в эпоху перемен, дорога буквально переживает свое второе рождение. Благодаря помощи и поддержке государства здесь строятся новые пути, мосты, тоннели. Объем работы на БАМе колоссален. Реализация столь масштабного проекта диктует потребность в квалифицированных кадрах. Именно поэтому в число приоритетных задач мы ставим вопросы социальной направленности», — сказал Александр Парщиков.