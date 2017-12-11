Восемь зон территориального развития выделили в Приморье

«Мы четыре года занимались только инвестиционными проектами. И это было осмысленное решение. Не потому, что мы забыли, а потому, что мы были уверены, что сначала надо начать зарабатывать деньги, сначала надо создать новые условия для реализации экономических проектов, для того, чтобы люди могли найти здесь рабочие места, а потом уже создавать условия для жизни. Сейчас у нас именно этот этап начинается. На него мы получили дополнительные средства, таким образом, потенциал экономической поддержки развития Дальнего Востока со стороны федерального бюджета практически удвоился в 2018 году», — сказал Юрий Трутнев.