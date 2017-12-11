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05:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Восемь зон территориального развития выделили в Приморье

Каждая из зон будет иметь свою специализацию.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.

Восемь зон территориального развития Приморского края предложили выделить власти региона в рамках комплексного плана социально-экономического развития Приморья, который представил врио губернатора Андрей Тарасенко в ходе совещания при вице-премьере — полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Каждая из зон будет иметь свою специализацию: сельскохозяйственная, транспортно-логистическая, авиа и судостроение, горнодобывающая, инновационно-образовательная и туристическая. Комплексный план также предусматривает реализацию 11 проектов и 24 мероприятий, среди которых модернизация медицинского оборудования, капитальный ремонт учреждений социальной сферы.

«Перед регионом стоит очень важная задача — предложить максимально эффективные решения, определить объекты, которые исправят ситуацию, создадут лучшие условия для жизни людей», -заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В связи с этим необходимо уже сейчас создавать соответствующую социальную инфраструктуру.

«Мы четыре года занимались только инвестиционными проектами. И это было осмысленное решение. Не потому, что мы забыли, а потому, что мы были уверены, что сначала надо начать зарабатывать деньги, сначала надо создать новые условия для реализации экономических проектов, для того, чтобы люди могли найти здесь рабочие места, а потом уже создавать условия для жизни. Сейчас у нас именно этот этап начинается. На него мы получили дополнительные средства, таким образом, потенциал экономической поддержки развития Дальнего Востока со стороны федерального бюджета практически удвоился в 2018 году», — сказал Юрий Трутнев.

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