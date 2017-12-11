В Омске городскую елку подсветят за 210 тысяч рублей

Департамент культуры администрации Омска опубликовал муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу праздничной иллюминации Городской новогодней елки.

Тендер выиграло ООО «Студия интерактивных технологий». Подрядчик проведет все работы за 210 тысяч рублей. Деньги выделены из бюджета города. Экономия составила 2106,8 рубля.

Елка высотой 20 метров и диаметром 6 метров начнет радовать омичей с 24 декабря. Подрядчик будет обслуживать и поддерживать иллюминацию в рабочем состоянии до 15 января 2018 года. Демонтируют елку до 20 января.

Согласно контракту, жители города смогут наслаждаться яркими огоньками новогодней красавицы ежедневно с 16:00 до 22:00 часов, а в праздничные дни с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января с 16:00 до 04:00 часов.