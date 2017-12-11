Как пенсии казахстанцев защищают от девальвации, рассказал Сагинтаев

Источник: Tengrinews

Мажилисмен Аманжан Жамалов направил депутатский запрос на имя главы правительства и председателя Нацбанка РК Данияра Акишева, в котором выразил опасение тем, что пока пенсионные активы не переданы под управление частным компаниям, финрегулятор полностью определяет инвестиционную стратегию.

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Отвечая на депутатский запрос, Бакытжан Сагинтаев, в частности, рассказал об увеличении валютной части пенсионных активов.

«С 1 января 2016 года по 31 октября 2017 года валютная доля пенсионных активов была увеличена с 17 процентов до 28,3 процента. Наличие валютной позиции обеспечивает диверсификацию портфеля, расширяет географию инвестиций и спектр финансовых инструментов. Выход на новые зарубежные рынки позволяет улучшить качество инвестиционного портфеля и повысить его ликвидность. Валютная позиция также способствует защите пенсионных накоплений вкладчиков в периоды ослабления тенге», — пояснил Сагинтаев.

Он также прокомментировал приобретение финрегулятором нот Нацбанка с не самой высокой доходностью в 9,6 процента. Сагинтаев отметил, что они являются краткосрочными безрисковыми ценными бумагами, тогда как более высокая доходность по другим финансовым инструментам, в том числе вкладам в банках второго уровня, включает дополнительную премию за риски.

«В среднем, на одну сделку по покупке недельных нот Национального Банка приходится порядка 50 миллиардов тенге. На конец сентября 2017 года объем нот Национального Банка в портфеле пенсионных активов составил 552,4 миллиарда тенге. В соответствии с Инвестиционной декларацией ЕНПФ минимальный объем инвестиций пенсионных активов в государственные ценные бумаги Республики Казахстан должен быть не менее 20 процентов от пенсионных активов, а максимальный — не более 70 процентов от пенсионных активов. ГЦБ РК являются наиболеебезрисковыми инвестициями на казахстанском рынке ценных бумаг. Средневзвешенная доходность, по которой приобретались данные ценные бумаги в портфель пенсионных активов в 2017 году, составляет 9,2 процента годовых, что превышает текущий уровень годовой инфляции, составившей 7,1 процента в сентябре 2017 года», — прокомметировал Сагинтаев.

Он также сообщил, что с начала 2016 года по 31 октября 2017 года доля банковского сектора в инвестиционном портфеле пенсионных активов снизилась с 33,9 процента до 21,9 процента. Объем инвестиций пенсионных активов в облигации субъектов квазигосударственного сектора в 2016 году составил 378,4 миллиарда тенге со средневзвешенной доходностью 15,1 процента годовых, в 2017 году -68,8 миллиарда тенге со средневзвешенной доходностью 10,95 процента годовых.

Вместе с тем, глава правительства подчеркнул, что стратегия инвестирования пенсионных активов направлена на получение реальной доходности в долгосрочной перспективе, что не исключает получение отрицательной реальной доходности в отдельные промежутки времени.