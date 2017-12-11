Два микрорайона Перми останутся без воды
ПЕРМЬ, 11 декабря, ФедералПресс. Два района Перми останутся завтра, 12 декабря, без воды, сообщается на сайте «Новогора-Прикамье».
ПЕРМЬ, 11 декабря, ФедералПресс. Два района Перми останутся завтра, 12 декабря, без воды, сообщается на сайте «Новогора-Прикамье».
В Дзержинском районе
Работы будут проводиться с 9−30 по 15−00.
В Индустриальном районе плановые ремонтные работы будут проводиться по ул. Луньевская, 5. С 9−30 по 9−30 13 декабря без воды останутся дома по адресам: