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12Белый дом Рождества
08:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Два микрорайона Перми останутся без воды

ПЕРМЬ, 11 декабря, ФедералПресс. Два района Перми останутся завтра, 12 декабря, без воды, сообщается на сайте «Новогора-Прикамье».

Источник: РИА "ФедералПресс"

В Дзержинском районе планов-ремонтные работы будут проводиться на ул. Дзержинского, 27. Без воды останутся дома по улицам:

  • Букирева, 10, 10А, 15, 16;
  • Генкеля, 15, 17, 1А, 1Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Дзержинского, 1, 1 К27, 10, 12, 15, 16, 16А, 17, 1Б, 2, 25, 27, 28, 30, 32, 36;
  • Ленина, 89, 91;
  • Лесозаводская, 6;
  • Сергея Данщина, 19, 28, 4, 5, 6, 6А, 7;
  • Сухобруса, 1, 12 К1, 25, 27.

Работы будут проводиться с 9−30 по 15−00.

В Индустриальном районе плановые ремонтные работы будут проводиться по ул. Луньевская, 5. С 9−30 по 9−30 13 декабря без воды останутся дома по адресам:

  • Бершетский, 2, 3;
  • Карпинского, 1, 3, 4, 5, 7;
  • Левченко, 11, 13, 17, 9;
  • Луньевская, 3;
  • Самолетная, 4.
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