Два микрорайона Перми останутся без воды

Источник: РИА "ФедералПресс"

В Дзержинском районе планов-ремонтные работы будут проводиться на ул. Дзержинского, 27. Без воды останутся дома по улицам:

Букирева, 10, 10А, 15, 16;

Генкеля, 15, 17, 1А, 1Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Дзержинского, 1, 1 К27, 10, 12, 15, 16, 16А, 17, 1Б, 2, 25, 27, 28, 30, 32, 36;

Ленина, 89, 91;

Лесозаводская, 6;

Сергея Данщина, 19, 28, 4, 5, 6, 6А, 7;

Сухобруса, 1, 12 К1, 25, 27.

Работы будут проводиться с 9−30 по 15−00.

В Индустриальном районе плановые ремонтные работы будут проводиться по ул. Луньевская, 5. С 9−30 по 9−30 13 декабря без воды останутся дома по адресам: