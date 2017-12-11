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08:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Условия труда челябинцев сделают более комфортными

Челябинские профсоюзы, работодатели и власти города подписали соглашение. Документ призван сделать условия труда максимально комфортными.

В частности, в нем есть пункт об обязательном увеличении зарплат. Соглашение рассчитано на три года, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Перед подписанием глава города Евгений Тефтелев назвал социально-экономическую ситуацию в южноуральской столице стабильной. В городе открываются новые предприятия, растет покупательская способность горожан. Их, кстати, на начало 2018 года станет 1 млн двести тысяч.

«Заработная плата по крупным и средним предприятиям выросла на 8 процентов и составила 37 тысяч рублей. Однако в соседнем Екатеринбурге свыше 45 тысяч рублей. Поэтому есть над чем работать. Средняя пенсия -13 тысяч рублей, а уровень безработицы — 0, 69 процента», — рассказывает Евгений Тефтелев.

Во время подписания также сообщили, что городские власти выкупили имущество МУП «Челябавтотранс». А это значит возрождение общественного автобусного транспорта. Уже сейчас на линию выходят 170 машин. Это в два раза больше чем в прошлом году.

Во время подписания также сообщили, что городские власти выкупили имущество МУП «Челябавтотранс». А это значит возрождение общественного автобусного транспорта. Уже сейчас на линию выходят 170 машин, что в два раза больше чем в прошлом году.

Служба информации cheltv.ru

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