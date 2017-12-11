80 снегоуборочных машин выйдут на улицы Челябинска

Последствия недавнего снегопада продолжают устранять в Челябинске, на улицы города днём выходят до 80 снегоуборочных машин и самосвалов, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

Уточняется, что в ночные часы на очистку дорог областного центра выводят ещё больше техники — до 150 единиц. Собранный снег вывозят на свалку в районе Бродокалмакского тракта. В течение суток подрядчик планирует очистить не только магистрали, но и прилегающие к ним парковочные площадки.