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08:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

80 снегоуборочных машин выйдут на улицы Челябинска

Ночью на дороги выводят до 150 единиц техники.

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Последствия недавнего снегопада продолжают устранять в Челябинске, на улицы города днём выходят до 80 снегоуборочных машин и самосвалов, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

Уточняется, что в ночные часы на очистку дорог областного центра выводят ещё больше техники — до 150 единиц. Собранный снег вывозят на свалку в районе Бродокалмакского тракта. В течение суток подрядчик планирует очистить не только магистрали, но и прилегающие к ним парковочные площадки.

Напомним, снежные выходные стали испытанием для южноуральских автомобилистов: из-за сложных погодных условий на трассе М-5 перекрывали движение грузовиков, в городе также увеличилось число дорожных аварий.

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