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09:27 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани утверждена новая схема размещения рекламных конструкций

В 2018 году в Казани начнет действовать новая схема размещения рекламных конструкций. Её отличительными особенностями станут сокращение количества рекламных мест на 33% — до 898, и появление нового высокотехнологичного формата электронной цифровой поверхности (ЭЦП).

Источник: Город Казань.KZN.RU

Проектирование новой схемы велось с учетом перспективных планов развития городских территорий, охранных зон объектов культурного наследия, требований ГОСТа «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Во время разработки регулярно проводились встречи с участниками рекламного рынка, на которых совместно рассматривались рабочие варианты и вносились пожелания по корректировкам. Всего было проведено более 20 подобных встреч. В настоящее время схема размещения рекламных конструкций прошла все необходимые согласования, оценку регулирующего воздействия, независимую антикоррупционную экспертизу.

В новой схеме 55 мест отведены под размещение ЭЦП, и еще на 105 местах предусмотрена возможность установки цифровой поверхности в будущем. При этом адресная программа данных конструкций составлена так, чтобы не создавать жителям дискомфорт от прямой засветки светодиодных панелей в ближайшие окна. С любой точки городского пространства будет просматриваться только один еврощит с цифровой поверхностью.

В 2018 году еврощиты будут выведены с улиц Татарстан, Достоевского, Декабристов, площади Вахитова, Бондаренко, Гагарина, Клары Цеткин, Боевая, Азина. Также их количество сократится на улицах Академика Парина, Мавлютова, Оренбургский Тракт, Горьковское шоссе. По одной конструкции с ЭЦП останется на улицах Салимжанова и Назарбаева.

В новой схеме уменьшится количество конструкций малого формата. Это связано с незавершенными проектами благоустройства улиц Баумана, Петербургская, набережной озера Кабан по ул. Салимжанова. В 2018 году для конструкций малого формата подготовлено 208 мест.

С новой схемой можно будет ознакомиться на сайте Управления наружной рекламы и информации по адресу: reklama.kzn.ru.

Напомним, в 2018 году в Казани начнет действовать новая муниципальная программа «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории города Казани в 2018—2020 годах». Теперь договоры будут заключаться на 10 лет, вместо пяти, а также изменится принцип оплаты. Если раньше взималась вся сумма сразу и потом вносились ежемесячные платежи по тарифу, то теперь оплачивается первый и последние года, а остальная сумма выплачивается ежеквартально равными долями. Это позволит снизить финансовые риски и уменьшит входной порог для участия в торгах, что создаст дополнительные условия для развития конкуренции.

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