В Прикамье финансирование проектов местного самоуправления увеличится почти в два раза

Наиболее заметные изменения произошли в сфере дорожного ремонта и строительства. За текущий год отремонтировано 370 муниципальных дорожных объектов. Исполнение объема работ составляет 97%. В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что столь высокий показатель — результат работы в том числе и муниципальных образований: контракты были заключены вовремя, осуществлялся контроль за проводимыми работами.



В 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» были проведены работы на 86 объектах (2 федеральных, 10 региональных и 74 местных). На приведение в порядок межпоселенческих дорог из краевого бюджета было направлено 220 млн рублей. Финансирование в этом же объеме предусмотрено и в бюджете на следующие три года. 400 км муниципальных дорог было передано в уходящем году в краевую собственность, при этом финансирование муниципалитетов было сохранено в прежнем объеме. В планах на 2018 год — отремонтировать 108 км дорог. Работы пройдут в краевом центре, Пермском, Краснокамском и Добрянском районах. В следующем году запланировано отремонтировать еще 351 муниципальную дорогу. При этом их число может увеличиться при появлении экономии во время проведения конкурсов. Важно, что в этом году появился новый инструмент обратной связи с жителями края — интерактивный портал «Управляем вместе».



Еще одним важным вопросом работы муниципалитетов стало благоустройство. По словам губернатора, в этом году благодаря совместной интенсивной работе краевых и муниципальных властей удалось сформировать не только общую систему работы, но и общее понимание того, что нужно людям: спрос на благоустройство, спрос на комфортную городскую среду у жителей региона крайне высок. По всему краю проведены масштабные работы.

Из федерального бюджета на условиях софинансирования было направлено 769 млн рублей на обустройство 524 дворовых и 80 общественных территорий, 5 парков.

В ближайшие годы эта программа поддержки будет сохранена. «Реализуя программы по благоустройству, мы с вами “разбудили” инициативу граждан. В крае реализуется очень много удачных проектов: поддержка ТОСов, самообложение граждан и реализация проектов инициативного бюджетирования», — отметил глава Прикамья.

Всего в этом году в рамках механизмов местного самоуправления было реализовано более 200 проектов. В следующем году средства на реализацию проектов, инициированных жителями, будут увеличены на 81% со 107 млн рублей до 194. В этом году на софинансирование проектов самообложения граждан было направлено 9 млн рублей, в следующем году сумма будет увеличена сразу до 77 млн рублей.

Финансирование реализации проектов ТОСов будет увеличено с 7 до 20 млн рублей, а средства на проекты, реализуемые в рамках инициативного бюджетирования, — с 91 млн рублей до 97 в 2018 году и до 101 млн рублей — в 2019 году.