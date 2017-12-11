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13:51 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье финансирование проектов местного самоуправления увеличится почти в два раза

На заключительном заседании Совета муниципальных образований Пермского края в этом году были подведены предварительные итоги работы в 2017 году.

Наиболее заметные изменения произошли в сфере дорожного ремонта и строительства. За текущий год отремонтировано 370 муниципальных дорожных объектов. Исполнение объема работ составляет 97%. В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что столь высокий показатель — результат работы в том числе и муниципальных образований: контракты были заключены вовремя, осуществлялся контроль за проводимыми работами.

В 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» были проведены работы на 86 объектах (2 федеральных, 10 региональных и 74 местных). На приведение в порядок межпоселенческих дорог из краевого бюджета было направлено 220 млн рублей. Финансирование в этом же объеме предусмотрено и в бюджете на следующие три года. 400 км муниципальных дорог было передано в уходящем году в краевую собственность, при этом финансирование муниципалитетов было сохранено в прежнем объеме. В планах на 2018 год — отремонтировать 108 км дорог. Работы пройдут в краевом центре, Пермском, Краснокамском и Добрянском районах. В следующем году запланировано отремонтировать еще 351 муниципальную дорогу. При этом их число может увеличиться при появлении экономии во время проведения конкурсов. Важно, что в этом году появился новый инструмент обратной связи с жителями края — интерактивный портал «Управляем вместе».

Еще одним важным вопросом работы муниципалитетов стало благоустройство. По словам губернатора, в этом году благодаря совместной интенсивной работе краевых и муниципальных властей удалось сформировать не только общую систему работы, но и общее понимание того, что нужно людям: спрос на благоустройство, спрос на комфортную городскую среду у жителей региона крайне высок. По всему краю проведены масштабные работы.

Из федерального бюджета на условиях софинансирования было направлено 769 млн рублей на обустройство 524 дворовых и 80 общественных территорий, 5 парков.

В ближайшие годы эта программа поддержки будет сохранена. «Реализуя программы по благоустройству, мы с вами “разбудили” инициативу граждан. В крае реализуется очень много удачных проектов: поддержка ТОСов, самообложение граждан и реализация проектов инициативного бюджетирования», — отметил глава Прикамья.

Всего в этом году в рамках механизмов местного самоуправления было реализовано более 200 проектов. В следующем году средства на реализацию проектов, инициированных жителями, будут увеличены на 81% со 107 млн рублей до 194. В этом году на софинансирование проектов самообложения граждан было направлено 9 млн рублей, в следующем году сумма будет увеличена сразу до 77 млн рублей.

Финансирование реализации проектов ТОСов будет увеличено с 7 до 20 млн рублей, а средства на проекты, реализуемые в рамках инициативного бюджетирования, — с 91 млн рублей до 97 в 2018 году и до 101 млн рублей — в 2019 году.



Также Максим Решетников подвел итоги работы в сферах здравоохранения и образования Пермского края. В муниципалитетах ведется работа по строительству новых зданий для медучреждений, ремонту функционирующих поликлиник, вводятся в строй фельдшерско-акушерские пункты. Сформирована программа по строительству образовательных учреждений. За пять лет на территории региона появится 27 новых учебных заведений. В ближайшие три года в Прикамье построят 6 детских садов в 6 территориях края.

Губернатор отметил, что помимо системных существуют и другие вопросы, важные и актуальные для каждой отдельной территории. По словам главы Прикамья, многие вопросы, копившиеся долгие годы, и которые были вскрыты во время встреч с жителями муниципалитетов, сейчас уже решаются.
В заключение глава региона поднял вопрос укрупнения муниципалитетов. Объединение территорий — способ повысить жизнеспособность муниципалитетов. Также произойдет изменение в системе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов. На это из краевого бюджета будет направлено 600 млн рублей.

Также на заключительном в этом году Совете губернатор Пермского края Максим Решетников вручил Благодарственные письма: главе Кишертского муниципального района Тамаре Конопаткиной, главе Добрянского муниципального района Константину Лызову, главе Филипповского сельского поселения Кунгурского муниципального района Сергею Мельникову, главе Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района Сергею Морозову и главе Пермского муниципального района Александру Кузнецову.

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