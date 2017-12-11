Две волгоградские управкомпании оштрафованы на 300 тысяч рублей

Источник: РИАЦ

Одна из компаний — ООО «ГУК» не принимала своевременных мер по организации сбора и вывоза мусора для жильцов многоквартирного дома № 25 по проспекту Столетова в Волгограде. Претензии жильцов подтвердились в ходе проверки, проведенной жилищными инспекторами.

Так, было установлено, что на придомовой территории контейнерная площадка вовсе отсутствовала, договор с подрядной организацией на вывоз твердых бытовых отходов заключен не был. Вместе с тем обязанность по оборудованию придомовой территории многоквартирного дома контейнерной площадкой, организации сбора и вывоза мусора, выполнению регулярной уборки придомовой территории возложена на управляющую организацию условиями договора и законом. По факту невыполнения данных требований были составлены административные протоколы, управляющей организации и ее руководителю назначены штрафы на общую сумму 175 тысяч рублей.

Еще 125 тысяч выплатит УК «Городская управляющая компания» за непринятие своевременных мер по устранению причин протекания кровли в многоквартирном доме № 94 по улице Мачтозаводская.