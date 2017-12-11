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17:20 (мск), источник: РИАЦ

Две волгоградские управкомпании оштрафованы на 300 тысяч рублей

Две волгоградские управляющие компании оштрафованы на общую сумму 300 тысяч рублей за не выполнение условий договоров управления многоквартирными домами, сообщает инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Одна из компаний — ООО «ГУК» не принимала своевременных мер по организации сбора и вывоза мусора для жильцов многоквартирного дома № 25 по проспекту Столетова в Волгограде. Претензии жильцов подтвердились в ходе проверки, проведенной жилищными инспекторами.

Так, было установлено, что на придомовой территории контейнерная площадка вовсе отсутствовала, договор с подрядной организацией на вывоз твердых бытовых отходов заключен не был. Вместе с тем обязанность по оборудованию придомовой территории многоквартирного дома контейнерной площадкой, организации сбора и вывоза мусора, выполнению регулярной уборки придомовой территории возложена на управляющую организацию условиями договора и законом. По факту невыполнения данных требований были составлены административные протоколы, управляющей организации и ее руководителю назначены штрафы на общую сумму 175 тысяч рублей.

Еще 125 тысяч выплатит УК «Городская управляющая компания» за непринятие своевременных мер по устранению причин протекания кровли в многоквартирном доме № 94 по улице Мачтозаводская.

Отметим, что наведение порядка в сфере ЖКХ — один из приоритетов работы профильных ведомств администрации региона. За три квартала 2017 года в рамках государственного жилищного надзора и лицензионного контроля органами Госжилнадзора проведено 1782 внеплановых и плановых проверок. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 3549 нарушений обязательных требований, составлено 1494 протокола, предъявлено штрафных санкций на сумму свыше 17 миллионов рублей.

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