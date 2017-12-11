В 2017 году сироты Нижнего Тагила получат рекордное число квартир
Уже заключено 89 договоров из ста на квартиры в домах по улице Булата Окуджавы.
Уже заключено 89 договоров из ста на квартиры в домах по улице Булата Окуджавы.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В 2017 году нижнетагильские
«Как только приобретем все необходимое и переведем ребенка в близлежащий детский сад, сразу переедем», — говорит один из новоселов, сотрудник Российских железных дорог Сергей Щипачев.
А Александр Турланов и Ксения Экажева намерены справить новоселье, съехав из съемного жилья, в самое ближайшее время.
Вероника Ермонова получала ключи от квартиры вместе со своим опекуном — бабушкой Людмилой Станиславовной. Она говорит, что жилье ждали не долго, около двух лет. У Вероники сын Артем, ему 3 года. «Чем быстрее переедут, тем лучше. А мебель и прочие атрибуты новоселья — дело наживное», — сказала бабушка Вероники.
Отметим, что в Нижнем Тагиле за 7 лет действия областной программы по обеспечению жильем
В целом за время реализации данной программы на строительство и приобретение жилья для сирот из областного и федерального бюджетов было направлено более 6,5 миллиарда рублей. Это позволило обеспечить жильем более 4,5 тысячи
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