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14:06 (мск), источник: Apiural.ru

В 2017 году сироты Нижнего Тагила получат рекордное число квартир

Уже заключено 89 договоров из ста на квартиры в домах по улице Булата Окуджавы.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 2017 году нижнетагильские дети-сироты получат рекордное число квартир. Процесс подписания документов по найму жилых помещений специализированного жилищного фонда подходит к завершающей стадии. Уже заключено 89 договоров из ста на квартиры в домах по улице Булата Окуджавы. Еще 30 сирот до новогодних праздников получат жилье на улице Горняка.

По данным областного фонда жилищного строительства, на приобретение 100 квартир общей площадью 3187 квадратных метров в двух домах на улице Булата Окуджавы из бюджета Свердловской области направлено 111,2 миллиона рублей.

«Как только приобретем все необходимое и переведем ребенка в близлежащий детский сад, сразу переедем», — говорит один из новоселов, сотрудник Российских железных дорог Сергей Щипачев.

А Александр Турланов и Ксения Экажева намерены справить новоселье, съехав из съемного жилья, в самое ближайшее время.

Вероника Ермонова получала ключи от квартиры вместе со своим опекуном — бабушкой Людмилой Станиславовной. Она говорит, что жилье ждали не долго, около двух лет. У Вероники сын Артем, ему 3 года. «Чем быстрее переедут, тем лучше. А мебель и прочие атрибуты новоселья — дело наживное», — сказала бабушка Вероники.

Отметим, что в Нижнем Тагиле за 7 лет действия областной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 278 человек получили ключи от новых квартир. В наступающем 2018 году Фонд жилищного строительства планирует сохранить высокие темпы реализации программы — построить и приобрести в Нижнем Тагиле не меньше 100 жилых помещений.

В целом за время реализации данной программы на строительство и приобретение жилья для сирот из областного и федерального бюджетов было направлено более 6,5 миллиарда рублей. Это позволило обеспечить жильем более 4,5 тысячи детей-сирот.

© Служба новостей «АПИ».

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