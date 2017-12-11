Минтранс отменил девять автобусных маршрутов

— № 145 «Краснокамск АВ — пл. Гознака — ЖВ Пермь-II»;

— № 152 «с. Мысы — г-т Шоколад»;

— № 163 «п. Оверята — Стадион “Авангард” — г. Краснокамск»;

— № 199 «Краснокамск — ст. Курья»;

— № 206 «г. Краснокамск АВ — пл. Гознак — г. Пермь»;

— № 336 «п. Майский — г. Краснокамск — г. Пермь»;

— № 433а «ул. М. Рыбалко — г. Краснокамск»;

— № 520 «г. Краснокамск — п. Оверята — г. Пермь (АВ Южная)»;

— № 537 «Краснокамск — Пермь».



Приказ вступает в силу через 180 дней после публикации.