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14:04 (мск), источник: Новости Перми

Минтранс отменил девять автобусных маршрутов

Приказ, опубликованный на сайте ведомства на прошлой неделе, вступит в силу через 180 дней.

На сайте министерства транспорта Пермского края 6 декабря был опубликован приказ об отмене девяти автобусных маршрутов:

 — № 145 «Краснокамск АВ — пл. Гознака — ЖВ Пермь-II»;
— № 152 «с. Мысы — г-т Шоколад»;
— № 163 «п. Оверята — Стадион “Авангард” — г. Краснокамск»;
— № 199 «Краснокамск — ст. Курья»;
— № 206 «г. Краснокамск АВ — пл. Гознак — г. Пермь»;
— № 336 «п. Майский — г. Краснокамск — г. Пермь»;
— № 433а «ул. М. Рыбалко — г. Краснокамск»;
— № 520 «г. Краснокамск — п. Оверята — г. Пермь (АВ Южная)»;
— № 537 «Краснокамск — Пермь».

Приказ вступает в силу через 180 дней после публикации.

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