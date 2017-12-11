Минтранс отменил девять автобусных маршрутов
Приказ, опубликованный на сайте ведомства на прошлой неделе, вступит в силу через 180 дней.
Приказ, опубликованный на сайте ведомства на прошлой неделе, вступит в силу через 180 дней.
На сайте министерства транспорта Пермского края 6 декабря был опубликован приказ об отмене девяти автобусных маршрутов:
— № 145 «Краснокамск АВ — пл. Гознака — ЖВ Пермь-II»;
— № 152 «с. Мысы —
— № 163 «п. Оверята — Стадион “Авангард” — г. Краснокамск»;
— № 199 «Краснокамск — ст. Курья»;
— № 206 «г. Краснокамск АВ — пл. Гознак — г. Пермь»;
— № 336 «п. Майский — г. Краснокамск — г. Пермь»;
— № 433а «ул. М. Рыбалко — г. Краснокамск»;
— № 520 «г. Краснокамск — п. Оверята — г. Пермь (АВ Южная)»;
— № 537 «Краснокамск — Пермь».
Приказ вступает в силу через 180 дней после публикации.