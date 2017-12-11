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18:37 (мск), источник: РИА Недвижимость

В ГД поддержали соглашение с Финляндией о продаже помещения в Петербурге

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение с Финляндией о продаже помещения в Санкт-Петербурге, где располагается «Дом Финляндии».

Рассмотрение соглашения Госдумой планируется на пленарном заседании 20 декабря. Оно было подписано в Москве 4 июля 2017 года, в сентябре соответствующий законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ.

Между Санкт-Петербургом и автономной некоммерческой организацией науки и культуры «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге» — юридическим лицом, созданным по праву Российской Федерации (Институт Финляндии) — был заключен договор аренды от 17 ноября 2006 года помещений площадью 4 515,3 квадратных метров в здании в Санкт-Петербурге сроком действия до 18 октября 2056 года.

Как говорится в пояснительной записке, помещения расположены в объекте культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1890 — 1918 годах жил экономист Даниэльсон Н. Ф.». В этих помещениях находятся представительства финских организаций, занятых в сфере культуры, науки и бизнеса, таких как Институт Финляндии, Финско-Российская торговая палата, финская школа, представительства городских властей Хельсинки, Тампере, Котка и Турку, отмечается в документе.

Здание, в котором располагаются помещения, было торжественно открыто как «Дом Финляндии» в 2009 году.

В 2015 году финляндская сторона обратилась с предложением о выкупе помещений. Ответственные представители сторон провели ряд переговоров, начиная с марта 2016 года, итогом которых стало подписание 4 июля 2017 года соглашения о продаже правительству Финляндии этих помещений.

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