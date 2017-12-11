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15:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимская мэрия хочет взять в долг 690 миллионов рублей

Информация появилась на сайте госзакупок.

Источник: Reuters

В конце декабря власти Уфы намерены взять кредитов больше, чем на пол миллиарда рублей.

Сообщается, что 690 миллионов рублей хотят потратить на покрытие дефицита городского бюджета и погашение остальных долгов. Вернуть долги город планирует до 2023 года. Власти готовы взять деньги под максимальные 10 процентов годовых.

За услуги по кредитованию администрация Уфы готова заплатить 333,5 миллиона рублей. В эту цену входит обслуживание самого кредита — все комиссии и дополнительные выплаты финансовому учреждению.

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