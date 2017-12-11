Прокопеня: Лукашенко подпишет суперлиберальный вариант «ИТ-декрета»

«Декрет будет подписан до конца этого года — cупер либеральный вариант с поддержкой всех способов применения блокчейна, отсутствием бюрократии, полной свободы в найме иностранных специалистов, поддержкой образования, институтов английского права», — написал Виктор Прокопеня на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что президент поддержал идею существенно улучшить качество обучения английскому языку, чтобы каждый ребенок мог свободно говорить после школы на английском, а количество подготавливаемых IT-специалистов будет увеличено в разы.