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15:47 (мск), источник: Ежедневник.by

Прокопеня: Лукашенко подпишет суперлиберальный вариант «ИТ-декрета»

Руководитель компании VP Capital Виктор Прокопеня поделился на своей странице в Фейсбуке итогами совещания по цифровой экономике у президента и поздравил отечественных айтишников.

Источник: Ежедневник.by

«Декрет будет подписан до конца этого года — cупер либеральный вариант с поддержкой всех способов применения блокчейна, отсутствием бюрократии, полной свободы в найме иностранных специалистов, поддержкой образования, институтов английского права», — написал Виктор Прокопеня на своей странице в Facebook.

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Он также добавил, что президент поддержал идею существенно улучшить качество обучения английскому языку, чтобы каждый ребенок мог свободно говорить после школы на английском, а количество подготавливаемых IT-специалистов будет увеличено в разы.

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