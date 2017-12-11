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20:04 (мск), источник: Ежедневник.by

Таможня изъяла у российских перевозчиков 15 тонн «санкционных» шампиньонов

15 тонн шампиньонов перевозчики пытались незаконно доставить в Россию.

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Так, таможенники выявили перегрузку крупной партии свежих шампиньонов из автомобиля «ДАФ», принадлежащего российской транспортной компании, в четыре грузовых автомобиля также с регистрационными знаками Российской Федерации.

При проверке товаросопроводительных документов установлено, что польские шампиньоны ввезены из Литвы и доставлены в Витебск (хотя в документах значились иные города разгрузки) для незаконного вывоза несколькими партиями из Беларуси в Россию.

Водители транспортных средств, три гражданина Российской Федерации и один гражданин Украины, которые осуществляли перегрузку грибов, пояснили, что они по указанию руководителей российских предприятий специально приехали в Витебск. Здесь они должны были получить необходимые сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты и доставить данный товар в Москву. А еще уточнили, что такие операции они производят уже не в первый раз.

Около 15 тонн шампиньонов стоимостью 75 тыс. рублей изъято.

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