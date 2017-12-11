Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
В России посчитали шизофреников
Польша не видит необходимости для страны в существовании Украины
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Итоги российской военной операции в Сирии11 декабря президент Владимир Путин поручил начать вывод российских войск из Сирии
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Принцесса Виктория в небесно-голубом платье блистала на вечере
Светлана Лобода и Вера Брежнева выглядят, как близнецы
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
18:40 (мск), источник: БЕЛТА

Минюст лишил агентство недвижимости «Твоя квартира» лицензии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии, выданной обществу с ограниченной ответственностью «Твоя квартира». Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

ООО «Твоя квартира» в октябре этого года вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий, выразившихся в несоблюдении пункта 20 Правил осуществления риелторской деятельности в Беларуси.

Читайте также
Застройщики будут отдавать государству меньше квартир

Должностное лицо риелторской организации привлечено к административной ответственности. От имени ООО в интернете размещалась реклама о предлагаемых к сдаче внаем квартирах без законных на то оснований: с собственниками рекламируемых объектов недвижимости договоры на оказание риелторских услуг не заключались, также не представлено какого-либо подтверждения тому, что собственники давали согласие на оказание им ООО соответствующих услуг по сдаче внаем жилья либо размещение рекламы.

В основном реклама размещалась для привлечения потребителей большим количеством рекламируемых объектов недвижимости. Однако люди, заинтересовавшись какой-либо квартирой и оплатив названную сумму в Br115, реальной помощи не получали.

Несмотря на принятые меры, ООО «Твоя квартира» должные выводы не сделаны. После представления в Министерство юстиции письменного уведомления об устранении нарушений, повлекших выдачу предписания, нарушения аналогичного характера организацией были продолжены.

Действие лицензии ООО «Твоя квартира» прекращается с 20 декабря 2017 года. Для расторжения заключенных с ООО договоров на оказание риелторских услуг потребителям следует обращаться в эту организацию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Певица Лера Массква госпитализирована после пожара
Со вторника в Беларусь придет оттепель
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Полиция Нью-Йорка признала взрыв на Манхэттене терактом
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Россия не одобрит схему США и Украины по миротворцам в Донбассе
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды»
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь