Минюст лишил агентство недвижимости «Твоя квартира» лицензии

ООО «Твоя квартира» в октябре этого года вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий, выразившихся в несоблюдении пункта 20 Правил осуществления риелторской деятельности в Беларуси.

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Должностное лицо риелторской организации привлечено к административной ответственности. От имени ООО в интернете размещалась реклама о предлагаемых к сдаче внаем квартирах без законных на то оснований: с собственниками рекламируемых объектов недвижимости договоры на оказание риелторских услуг не заключались, также не представлено какого-либо подтверждения тому, что собственники давали согласие на оказание им ООО соответствующих услуг по сдаче внаем жилья либо размещение рекламы.

В основном реклама размещалась для привлечения потребителей большим количеством рекламируемых объектов недвижимости. Однако люди, заинтересовавшись какой-либо квартирой и оплатив названную сумму в Br115, реальной помощи не получали.

Несмотря на принятые меры, ООО «Твоя квартира» должные выводы не сделаны. После представления в Министерство юстиции письменного уведомления об устранении нарушений, повлекших выдачу предписания, нарушения аналогичного характера организацией были продолжены.